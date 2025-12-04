Municipales 2026 : la légende du rugby Serge Blanco annonce sa candidature à la mairie de Biarritz

Arrière mythique du Biarritz olympique et du XV de France, l'ancienne gloire du rugby français Serge Blanco, 67 ans, a officialisé ce jeudi sa candidature aux élections municipales de mars prochain pour briguer la mairie de Biarritz.

Serge Blanco, légende du rugby français, a annoncé ce jeudi sa candidature à la mairie de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), où il a effectué toute sa carrière sportive.

«Depuis une dizaine d’années, j’ai vu Biarritz se fracturer. «Le pacte de confiance entre les Biarrots et leur Mairie s'est rompu. La cohésion entre les quartiers s'est affaiblie, le cap s'est perdu. Ce constat me conduit aujourd'hui à me présenter», a-t-il déclaré dans un communiqué transmis à l’AFP.

L’ancien international français de rugby a expliqué se lancer en campagne dès «maintenant», à la suite d’échanges avec les habitants.

Sa candidature survient trois mois après celle d'un autre ancien poids lourd du sport français, l'ex-patron de l'OL Jean-Michel Aulas, qui brigue la mairie de Lyon.

Un enfant de Biarritz

Arrivé dans cette ville balnéaire proche de la frontière espagnole à l'âge de deux ans, en provenance de son Venezuela natal après la mort de son père, Serge Blanco a fait toute sa carrière en club au BO, avec qui il n'a pas remporté de trophée, son dernier match étant une finale de championnat de France perdue en 1992. Il est devenu président de la section amateur du club biarrot fin 2023.

Mais c'est en équipe de France qu'il a écrit sa légende, au fil de 93 sélections, 18 capitanats et 38 essais, un record seulement dépassé par Damian Penaud (40), le mois dernier, et des actions de légende.

Finaliste de la première Coupe du monde en 1987, il a remporté six Tournois des cinq nations, dont deux Grands Chelem, avant de devenir un dirigeant majeur du rugby français. Il a été le premier président de la nouvelle Ligue nationale de rugby, de 1998 à 2008, après l'avènement du professionnalisme, il a aussi dirigé le BO à deux reprises, en 1995-1998 puis 2008-2015, et été vice-président de la Fédération française de 2012 à 2016.