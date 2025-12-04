Notre-Dame de Paris : la restauration complète de l'édifice nécessite 140 millions d'euros de dons supplémentaires

L'établissement public maître d'ouvrage de la restauration a indiqué que 140 millions d'euros de dons supplémentaires étaient encore nécessaires à la restauration complète de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Un nouvel effort attendu. Afin de restaurer définitivement la cathédrale Notre-Dame de Paris, 140 millions d'euros de dons sont encore attendus, alors que 840 millions ont déjà été perçus.

L'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris a d'abord annoncé que «grâce à la générosité des donateurs et à une gestion rigoureuse, saluée par la Cour des comptes, nous avons encore près de 140 millions disponibles» sur la totalité des dons récoltés.

«Mais pour achever au plus vite la restauration complète du monument qui n'était pas en bon état avant 2019, il manque encore au moins l’équivalent», a néanmoins poursuivi l'organisme, qui lance ainsi un appel aux dons.

La restauration de la sacristie, étape particulièrement attendue

Cela comprend notamment la restauration sur la sacristie, «qui n’a pas fait l’objet de restaurations extérieures depuis sa construction». Cette pièce attenante où se préparent les prêtres, les diacres ou encore les servants d'autel aux offices religieux est considéré comme le lieu abritant le trésor de ce monument parisien.

Les trois grandes roses de la cathédrale, les façades nord et sud du transept, le presbytère, la nef ou encore l'arrière des tours sont également concernés par les efforts restants.

Un an après la réouverture de cet édifice religieux historique, 11 millions de visiteurs ont déjà redécouvert cette cathédrale de l'île de la Cité. Plus de 840 millions d'euros de dons émanant de 340.000 donateurs de 150 pays différents ont rendu possible cet ouvrage remarquable.