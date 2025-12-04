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Orages : voici les 10 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans son dernier bulletin météorologique, Météo-France a placé ce jeudi 4 décembre dix départements en vigilance jaune pour les «orages». 

Un risque accru sur la côte Atlantique. Météo-France a placé 10 départements en vigilance jaune pour les orages pour ce jeudi.

©Météo-France

Les départements concernés sont la Charente-Maritime, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, le Finistère, la Gironde, les Landes, la Loire-Atlantique, le Morbihan, les Pyrénées-Atlantiques et la Vendée.

«Une nouvelle perturbation envahit rapidement la moitié ouest du pays en matinée. Elle s'étend du Sud-Ouest à la Normandie et apporte de bonnes pluies et s'accompagne d'un vent assez fort de 50 à localement 70 km/h dans les terres, temporairement 80/90 km/h sur les côtes atlantiques et de coups de tonnerre. Sur la façade est, les bancs de brouillard sont nombreux en matinée de la vallée du Rhône au val de Saône et à la plaine d'Alsace», a anticipé Météo-France pour ce jeudi.

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«Dans l'après-midi, les pluies se décalent vers l'est, de l'Occitanie aux Ardennes, mais elles sont plus faibles. À l'ouest, un ciel variable et un régime d'averses se met rapidement en place. Les ondées sont plus fréquentes sur la façade atlantique et le sud-ouest, parfois marquées et orageuses de la Vendée à l'Aquitaine. D», a conclu l’organisme météorologique de référence.

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