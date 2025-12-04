Patron de l'AFD, haut fonctionnaire de gauche... Qui est Rémy Rioux, pressenti pour succéder à Pierre Moscovici à la Cour des comptes ?

Emmanuel Macron pourrait nommer Rémy Rioux pour succéder à Pierre Moscovici comme président de la Cour des comptes. «Fou d'Afrique» revendiqué, ancien secrétaire général du quai d'Orsay, patron de l'AFD... Voici ce qu'il faut savoir sur ce haut fonctionnaire classé à gauche.

Qui succédera à Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes depuis cinq ans ? L'ancien ministre de l'économie et des finances doit quitter ses fonctions le 31 décembre pour rejoindre la Cour des comptes de l'Union européenne au Luxembourg. Le président de la République est contraint de trouver rapidement son homologue, dans un contexte de crise de gestion financière.

La tâche ne semble pas facile. Nicolas Revel, Jean Castex et Elisabeth Borne auraient déjà refusés le poste, selon des informations du Parisien. L'Elysée se pencherait maintenant sur Rémy Rioux, qui «tiendrait la corde».

Agé de 56 ans, Rémy Rioux, originaire de Neuilly-sur-Seine, est le fils d'Hélène et de Jean-Pierre Rioux, tous deux historiens. Cette passion familiale l'amène à suivre les pas de ses géniteurs, en s'orientant après son baccalauréat, vers des études d'histoire puis de sciences sociales. Il y développe une véritable passion pour l'Afrique et effectue même un stage au Bénin, dans le cadre de son parcours à l'école nationale d'administration (l'ENA) en 1995.

«Il a été africain dans une autre vie», plaisantent ses amis. Il consacre la plupart de son temps à des allers-retours entre l'Afrique et la France pour y réfléchir à des questions d'infrastructures et de développement.

À la fin des années 1990, il s'installe à la Cour des Comptes, où il se spécialise dans la fiscalité en tant que rapporteur général du Conseil des impôts. Entre 2007 et 2009, il est administrateur de la SNCF, de la RATP, de Renault ou encore de France Télévisions avant d'être appelé à d'autres fonctions. Il devient en 2012, directeur du cabinet de Pierre Moscovici. «Ça ne se refuse pas», se félicite celui qui se considère comme un «haut fonctionnaire de gauche».

Aux côtés de l'ancien ministre de l'économie et des finances, il s’occupe de la réforme fiscale et du traitement de nombreux dossiers financiers et industriels comme ceux de la bpifrance, Dexia, PSA-Dongfeng, STX...

Patron de l'AFD

Quelques années plus tard, en 2014, il est nommé secrétaire général adjoint du Quai d'Orsay. Mais c'est en 2016 que sa carrière prend un tournant. Il est alors nommé à la tête de la direction de l'Agence française de développement (AFD). Cette institution financière publique finance et accompagne des projets à l'étranger, ayant pour objectif d'améliorer les conditions de vie des populations, de soutenir la croissance économique et de protéger la planète.

Son poste lui permet de venir en aide au continent qu'il aime tant : l'électrification dans les campagnes au Kenya, gestion de l'eau au Sénégal...«Quand Gbagbo a été écarté du pouvoir, nous avons immédiatement prêté 350 millions au pays pour stabiliser la situation à Abidjan ; quand Ebola est arrivée en Guinée, nous avons financé des hôpitaux de campagne gérés par des ONG», se félicitait-il.

Cette agence est fortement décriée par certains partis politiques, qui l'accusent de «gaspiller» l'argent des contribuables. «J'avais parlé un jour du fait qu'on aidait la Chine, qu'on donnait 130 millions par an. On aide la plus grande puissance économique du monde à se développer (...) Alors que chez nous, on manque de tout», regrettait Sarah Knafo, députée européenne membre de Reconquête, sur le plateau de CNEWS en février.

Durant les mandats de Rémy Rioux, l'AFD à accorder 8 millions d'euros pour des programmes au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Raison pour laquelle le Rassemblement National aimerait couper l'aide au développement, considérée comme coûteuse et inutile.

Reste à savoir quand sera annoncée la nomination de Rémy Rioux, processus qui peut prendre plusieurs semaines.