Pluie-inondation : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune pour un risque de pluie et d’inondations concernant la journée du vendredi 5 décembre.

L’extrême sud-ouest du pays concerné par cette alerte. Deux départements sont visés par une vigilance jaune «pluie-inondation» émise par Météo-France pour la journée de vendredi.

© Météo-France

Les départements concernés sont les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

«Le temps est déjà perturbé le matin sur le pays basque et la chaîne pyrénéenne avec pluie modérée à la côte et neige au-dessus de 1.200 m en montagne», a anticipé Météo-France.

«Tout cela se dissipe pour l'après-midi à l'avant de la nouvelle perturbation qui affecte la Bretagne et la Vendée avec des pluies modérées et des vents assez forts soufflant jusqu'à 60/70 km/h dans les terres, 80 à 90 km/h sur les côtes, voire 100 à 110 km/h vers le Cotentin. La perturbation gagne vers l'est pour concerner la nuit prochaine une large bande allant des Pyrénées au Centre et aux Hauts-de-France», a conclu l’organisme météorologique de référence.