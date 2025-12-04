Pourquoi Sébastien Lecornu a-t-il annulé ses rendez-vous avec les syndicats ce jeudi ?

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annulé ses rencontres avec les syndicats CGT et CFDT prévus ce jeudi. Le chef du gouvernement a indiqué vouloir «consacrer aux débats parlementaires» sur le budget de la Sécurité sociale (PLFSS).

Sébastien Lecornu reste très attentif aux débats au Parlement. Ce jeudi, le Premier ministre a ainsi annulé ses rendez-vous avec la CGT et la CFDT pour «consacrer sa journée» aux échanges à l’Assemblée nationale autour du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS).

Le 24 novembre dernier, le chef du gouvernement avait annoncé un nouveau «changement de méthode» pour parvenir à l’adoption d’un budget. A cette fin, il devait recevoir l'ensemble des formations politiques, ainsi que les partenaires sociaux pour discuter de cinq thèmes vus comme des «priorités absolues», à savoir le déficit, la réforme de l’État, l'énergie, l'agriculture ainsi que la sécurité intérieure et extérieure.

A cette occasion, les partis représentés au gouvernement, mais aussi le Parti socialiste, Les Ecolologistes, le Parti communiste et le Rassemblement national ont été reçus, ainsi que les représentants du Medef.

Un projet de loi en danger

Désireux de laisser de la liberté aux parlementaires dans l’examen du budget, Sébastien Lecornu a renoncé, en octobre dernier, à actionner l’article 49.3. Pour autant, l’adoption du PLFSS pour 2026 semble de plus en plus compromise.

Alors que le vote solennel est prévu le mardi 9 décembre prochain, plusieurs groupes parlementaires ont déjà signifié leur intention de ne pas soutenir le texte. Une opposition recensée y compris au sein du socle commun. Mardi dernier, Edouard Philippe, président d’Horizons, a fait savoir que son groupe ne voterait pas le PLFSS, compte-tenu d’un trop grand nombre de désaccord.

Pour tenter de faire adopter son budget, le gouvernement a fait plusieurs concessions au Parti socialiste, comme la suspension de la réforme des retraites ou encore la hausse de la CSG sur le capital pour générer des recettes. Des dispositions supprimées lors du passage du texte au Sénat.

Face à ce blocage, le Premier ministre a demandé aux députés, ce mercredi à faire «preuve de cohérence et de responsabilité» pour trouver un compromis.