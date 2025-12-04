Sécurité routière : près d’un Français sur deux déclare ressentir une hausse de l’agressivité au volant à l’approche des fêtes de fin d’année, selon une étude

Selon une étude réalisée par Nextbase avec YouGov et dévoilée ce jeudi 4 décembre, 42% des Français affirment que les automobilistes deviennent plus agressifs à l’approche de Noël et du Nouvel An.

Une période de fêtes synonyme de stress exacerbé. Une enquête publiée ce mercredi par YouGov et Nextbase (spécialiste de la technologie des caméras embarquées) met en lumière une accentuation des tensions chez les automobilistes à l’approche de Noël et du Nouvel An.

Près d’un automobiliste sur deux (42%) indique que les conducteurs composant le trafic routier deviennent plus agressifs et nerveux à l’approche des fêtes de fin d’année. Cela peut notamment s’expliquer par l’affluence sur les routes, la fatigue accumulée, les imprévus météorologiques et les contraintes liées à l’organisation des fêtes.

Un tiers des automobilistes confrontés à l’agressivité au volant

32% des sondés déclarent même avoir observé ou subi un comportement agressif à l’approche de la fin d’année. Dans le détail, ces comportements hostiles se manifestent par des coups de klaxons agressifs, des insultes, des gestes menaçants ou des manœuvres dangereuses comme les queues de poisson.

Face à ces agressions, un tiers des automobilistes (32%) opte pour une réponse par un cri ou un geste, alors qu’un autre tiers (34%) choisit plutôt d’ignorer son homologue véhément. Cette dernière technique est particulièrement en vogue chez les 18-24 ans (56%), mais aussi chez les plus de 55 ans (37%).

Une analyse régionale révèle que la part d’agressions la plus élevée en France se concentre dans la région sud-ouest (37%), devant la région parisienne (32%) et la région nord-ouest (28%).

58% des Français se disent plus en sécurité avec une «dashcam»

L’étude met également en avant le fait que 58% des personnes interrogées déclarent qu’ils se sentiraient plus en sécurité avec une «dashcam» en cas d’incident sur la route.

«Chez Nextbase, nous sommes convaincus que la technologie, et en particulier les dashcams, peut jouer un rôle essentiel pour apaiser les tensions, responsabiliser les conducteurs et améliorer le climat routier», analyse Bryn Brooker, le responsable de la sécurité routière chez Nextbase.

La «dashcam», ou caméra embarquée incrustée dans le tableau de bord, possède un triple avantage prisé des automobilistes, à savoir permettre d’obtenir une preuve en cas d’incident, documenter un comportement dangereux ou seulement avoir un effet dissuasif sur les autres automobilistes.

* Enquête réalisée entre le 21 et le 24 novembre 2025 grâce à des entretiens en ligne menés après de 1.001 personnes âgées de 18 ans et plus, dont 802 automobilistes (utilisant leur véhicule au moins une fois par mois).