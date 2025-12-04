Vagues-submersion : voici les 9 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Météo-France a placé neuf départements en vigilance jaune vagues-submersion pour la journée de ce vendredi 5 décembre.

Prudence sur toute la façade atlantique. Neuf départements sont visés par une vigilance jaune vagues-submersion de Météo-France pour la journée du vendredi 5 décembre.

Sont concernés par cette vigilance : la Charente-Maritime, le Finistère, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, la Vendée, les Côtes-d'Armor, la Loire-Atlantique et le Morbihan.

@Météo-France

Cette vigilance est prévue sur l'intégralité de la journée de ce vendredi 5 décembre, selon Météo-France

Cinq départements ont été par ailleurs placés en vigilance jaune pour des risques de «vents violents» ce vendredi.

Retrouvez toutes les vigilances ici.