Vents violents : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Météo-France a placé trois départements en vigilance jaune pour des risques de vents violents ce jeudi 4 décembre.

La Bretagne particulièrement touchée. Au-delà des températures en baisse à l'approche de cette période hivernale, Météo-France a placé trois départements en vigilance jaune vents violents ce jeudi 4 décembre.

Sont concernés par cette alerte, les Côtes d’Armor, le Finistère ainsi que la Manche.

©Météo France

A noter que six départements sont également assujettis à un risque de «vagues-submersion» d'après les prévisionnistes.

Météo-France préconise la vigilance pour les départements concernés par ces alertes.