Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Vents violents : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé trois départements en vigilance jaune pour des risques de vents violents ce jeudi 4 décembre. 

La Bretagne particulièrement touchée. Au-delà des températures en baisse à l'approche de cette période hivernale, Météo-France a placé trois départements en vigilance jaune vents violents ce jeudi 4 décembre. 

Sont concernés par cette alerte, les Côtes d’Armor, le Finistère ainsi que la Manche. 

©Météo France

A noter que six départements sont également assujettis à un risque de «vagues-submersion» d'après les prévisionnistes. 

Sur le même sujet Ouragan Melissa : qu'est-ce que la catégorie 5, le rang des tempêtes le plus élevé ? Lire

Météo-France préconise la vigilance pour les départements concernés par ces alertes. 

vigilance météovents violentsMétéo-France

À suivre aussi

Orages : voici les 10 départements placés en vigilance jaune ce mardi
Canicule : voici les 27 départements placés en vigilance jaune ce mercredi
Canicule : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités