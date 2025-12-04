Violences sexuelles aux urgences de Vendôme : deux médecins révoqués, une sanction rare

Deux médecins du centre hospitalier Vendôme - Montoire (Loir-et-Cher) ont été révoqués, le 27 novembre dernier, après des accusations d'agressions sexuelles et de harcèlement sexuel, une sanction qualifiée de «particulièrement rare» par la directrice de l'ARS Centre-Val de Loire.

«Une décision exemplaire et nécessaire». Après plus d'un an de procédure disciplinaire, deux médecins des urgences de l'hôpital de Vendôme (Loir-et-Cher), dont le chef de service, ont été révoqués après des témoignages de violences sexuelles, a rapporté l'Agence régionale de santé (ARS) ce jeudi 4 décembre à l'AFP.

Les deux praticiens ont été mis en examen en juillet 2024 pour agressions sexuelles et harcèlement sexuel après les plaintes de huit femmes, incluant des médecins, infirmières et internes, pour des faits s'étalant parfois sur plusieurs années. Quatre d'entre elles affirmaient avoir été victimes des deux professionnels à la fois.

Le parquet de Blois avait été saisi en mars de la même année par la directrice de l’établissement après le signalement de leurs actes présumés. Une procédure disciplinaire avait alors été lancée en octobre 2024 contre les deux hommes, qui ont nié l'ensemble des accusations.

«Cette sanction reflète la gravité des faits en cause»

L'enquête a notamment permis de collecter plusieurs témoignages, donc ceux d'internes en médecines «qui se sont confiées, à leurs #enseignants, au #doyen de la faculté, ainsi qu’à la #directrice du centre hospitalier», a rapporté Clara de Bort, directrice générale de l'Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, sur LinkedIn.

À son terme, le Centre national de gestion (CNG) de la fonction publique hospitalière a prononcé leur révocation le 27 novembre. «Cette sanction, particulièrement rare, reflète la gravité des faits en cause et envoie un message clair : les comportements #sexistes, #violencessexuelles et toute forme de #harcèlement n’ont pas leur place à l’#hôpital», a écrit la responsable.

«La parole des #victimes et anciennes victimes a été entendue, dans un cadre qui a également veillé à garantir pleinement les #droits des personnes mises en cause», a-t-elle ajouté.

En outre, deux cadres de santé ont été mises en examen en octobre 2024, notamment pour «menace et actes d'intimidation» en lien avec les dénonciations, ainsi qu'un autre médecin pour «harcèlement sexuel par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions». Tous trois avaient alors contesté les faits, toujours selon le parquet de Blois.