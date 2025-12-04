Werenoi, clafoutis aux cerises, Dorothée... Voici les mots les plus recherchés sur Google en France en 2025

Une analyse présente les tendances de recherche sur Google en France sur l'année 2025. Certains mots cherchés peuvent paraître surprenants. Petit tour d'horizon.

Certaines recherches vont vous surprendre. «Coupe du monde des clubs», «Werenoi» et «Thierry Ardisson» : voici les trois mots qui ont été les plus recherchés en France sur le moteur de recherche Google en 2025. Des «Top Tendances» qui paraissent logiques puisque la première édition de la Coupe du monde des clubs a déchaîné les passions, tandis que les disparitions du rappeur Werenoi et de l'animateur Thierry Ardisson ont ému la France entière.

D'autres mots recherchés sont bien plus surprenants. En effet, dans cette analyse complète qui présente les tendances de recherche sur Google en France sur l'année 2025, de nombreuses catégories sont disponibles, dont les «Personnalités politiques», les «Chanteurs / Chanteuses» ou encore «Les Recettes». Voici catégorie par catégorie, ce que les Français ont le plus cherché sur Google en 2025.

Les Personnalités politiques

Après une année mouvementée, les Français se sont évidemment intéressés à la situation politique du pays. Ainsi, il n'est pas illogique de retrouver Sébastien Lecornu en tête des recherches en 2025. Le Premier ministre, en première ligne dans les négociations concernant le budget, a également fait parler à la suite de sa démission de Matignon avant d'y être à nouveau nommé quelques jours plus tard. En 2e position, nous retrouvons François Bayrou, qui a beaucoup fait parler lors de son passage à Matignon. Enfin, en troisième position, nous retrouvons fort logiquement Nicolas Sarkozy qui a agité la scène médiatique à la fin de l'année 2025 avec son passage par la prison de la Santé.

Il est intéressant de noter qu'Emmanuel Macron n'apparaît pas dans le top 10 des personnalités politiques les plus recherchées en 2025.

les chanteurs et chanteuses

Les recherches des Français concernant les chanteurs et les chanteuses sont un peu plus surprenantes. En tête, c'est Dorothée qui s'affiche avec l'annonce de son retour sur scène en 2026 après seize ans d'absence. Les Français se sont également beaucoup intéressés à l'actualité d'Orelsan en 2025 puisqu'il est en deuxième position de classement. Entre la sortie de son nouvel album et son «clash» avec Kylian Mbappe, le rappeur originaire de Caen a beaucoup fait parler de lui cette année. Enfin, en troisième position, on retrouve la chanteuse Patricia Kaas.

Recettes

La France est reconnue pour sa gastronomie, au moment de se mettre derrière les fourneaux, les recherches des Français sont étonnantes. En effet, dans la catégorie «Recettes», c'est le «clafoutis aux cerises» qui a le plus intrigué les Français. Pour compléter le top 3 de cette catégorie, nous retrouvons le «black-bass à la poêle» et le «gigot d'agneau».

expressions

Pour ce qui est des expressions, là encore les Français ont été inventifs. En tête de cette catégorie, l'expression la plus cherchée sur Google en France en 2025 est «tralala tralala». Ensuite, nous retrouvons l'expression «sigma boy», qui désigne un type de garçon puissant et solitaire, qui cache ses émotions. En 3e position, c'est la question «Ça veut dire quoi tchiper ?» que les Français ont le plus cherchée sur le moteur de recherche. «Tchiper» consiste à émettre un bruit de succion en signe de désapprobation ou de mépris avec sa bouche.

Les «apprendre à»

En 2025, les Français se sont également servis de Google pour apprendre à faire de nouvelles choses. En tête du classement de cette catégorie, c'est la recherche «Apprendre la guitare» qui est ressortie le plus fréquemment. Ensuite, c'est l'apprentissage des échecs qui a intéressé les Français. En troisième position, ils ont cherché à «apprendre à écrire des lettres».