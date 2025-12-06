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Couteaux zombies, poings américains... Voici la liste des armes à remettre aux autorités avant dimanche

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La liste des armes de catégorie A1, interdites à la vente et à la détention, a été allongée, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Les nouvelles figurantes doivent être remises aux autorités avant ce dimanche 7 décembre 2025.

Une nouvelle mesure de sécurité. Alors que de nombreuses armes de catégorie A1 sont impliquées dans des faits divers, la liste de cet arsenal interdit à la vente et à la détention a été allongée par le ministère de l’Intérieur. Toute personne qui possède une arme nouvellement proscrite doit la remettre aux autorités avant de dimanche 7 décembre 2025. Au-delà, chaque contrevenant est passible de 5 ans de prison et 75.000 euros d’amende.

En parallèle, d’autres armes ont été ajoutées à la catégorie «D-a», c’est-à-dire qu’elles nécessitent une autorisation préfectorale pour être vendues sur le territoire français.

nouvelles armes de catégorie A1

  • Couteaux dits «zombie», c’est-à-dire les «couteaux, coutelas et machettes, à lame fixe, disposant d’un côté tranchant, d’une extrémité pointue, d’un côté dentelé et présentant en complément soit plus d’un trou dans la lame, soit plusieurs pointes acérées» ;

  • Poings américains d’un modèle postérieur au 1er janvier 1900, permettant à quatre doigts d’être protégés et de maintenir l’arme tout en accentuant l’efficacité de la frappe ;

  • Armes mixtes combinant un poing américain tel que précédemment décrit avec toute autre arme définie au R. 311-1 du code de la sécurité intérieure.

La liste complète des armes de catégorie A1 est à retrouver ici.

Nouvelles armes de catégorie D-a

  • Couteaux à ouverture manuelle dits « papillon » ou « balisong » ;

  • Couteaux à cran d’arrêt à ouverture automatique ;

  • Armes blanches de jet appelées communément « étoiles de Ninja » ;

  • Armes mixtes d’un modèle antérieur au 1er janvier 1946, qui combinent un «poing américain» avec une arme blanche à lame. 

La liste complète des armes de catégorie D est à retrouver ici. L’autorisation de vente est à demander via un formulaire, et à déposer en préfecture avant le 7 mars 2026. 

Sur le même sujet Couteaux «zombie» : quelles sont ces armes qui pourraient être interdites en France ? Lire

«Vous pouvez dès à présent abandonner ces armes à l’État, dans l’ensemble des unités de police et de gendarmerie, à leurs horaires normaux d’ouverture, jusqu’au 7 décembre 2025», informe-t-on du côté du gouvernement.

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