100 millions d'euros payés par les Français : voici le montant des frais de ports liés au marché du livre, selon Amazon

Le géant du commerce en ligne Amazon a évalué ce lundi à «plus de 100 millions d'euros» l'impact pour les Français de la loi qui impose depuis deux ans des frais de port de trois euros pour les achats de livres en ligne en dessous de 35 euros.

Une somme non négligeable. Depuis l'entrée en vigueur en octobre 2023 de la loi Darcos, qui souhaite rééquilibrer la concurrence entre le commerce en ligne et les commerces physiques de ventes de livres (librairies indépendantes, FNAC, Cultura...), des frais de port de trois euros sont imposés pour les achats de livres en ligne en dessous de 35 euros.

Et un peu plus de deux ans après son instauration, cette mesure a été chiffrée par le poids lourd du commerce en ligne, Amazon.fr, directement visé.

Une étape de plus dans l'affrontement entre Amazon et la France

«Cela laisse une addition salée aux Français, qui ont déjà déboursé à ce titre plus de 100 millions d'euros auprès des différents détaillants de livres en ligne», a affirmé Frédéric Duval, le directeur général d'Amazon.fr, dans une tribune transmise à l'AFP. «Pour quel résultat ? Les ventes de livres continuent de baisser fortement en France, y compris en librairie», a-t-il ajouté.

Dans sa tribune, le directeur général d'Amazon estime que «les plus de 100 millions d'euros dépensés par les lecteurs en frais de port obligatoires auraient pu financer davantage de lectures, au bénéfice des éditeurs, des auteurs et de la filière».

«Cent millions d’euros, cela représente 12 millions de livres de poche, et 3% du chiffre d'affaires annuel de l'édition en France», a-t-il évalué, en précisant que l'enveloppe globale a été calculée «en utilisant des données sectorielles et des données internes d'Amazon».

Depuis l'application de la loi portée par la sénatrice Horizons Laure Darcos, les tensions sont vives entre les deux parties. Leur dernier différend remonte à début 2025, autour de l'interprétation de la loi, Amazon estimant qu'une de ses dispositions lui permet de livrer gratuitement dans ses casiers («lockers») installés dans un commerce de vente au détail de livres.

Le Médiateur du livre, autorité publique indépendante, a jugé en mai que le groupe américain contournait la loi.

Les acteurs du secteur contestent les arguments d'Amazon

De leur côté, le Syndicat de la librairie (SLF), la Fnac et le Syndicat des distributeurs de loisirs culturels dénoncent «une opération de communication» de la part du géant américain. «L'objectif d'Amazon est la dérégulation du marché du livre par la suppression de la loi sur le prix unique du livre. Quel serait le coût économique et social de la fermeture de plus de 4.700 librairies et commerces ?», interrogent-ils.

Et de poursuivre : «contrairement aux affirmations d'Amazon, la loi Darcos a démontré son efficacité : elle a permis un rééquilibrage du marché avec une progression de 2,3 points de part de marché en volume pour les magasins physiques».