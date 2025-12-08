19 °C à Biarritz, 17 °C à Rennes, 16 °C à Lyon... Des températures exceptionnellement douces à moins de trois semaines de Noël

A partir de ce lundi, les températures vont être exceptionnellement douces sur une grande partie de l'Hexagone. Ce phénomène en plein mois de décembre, est causé par un afflux d'air subtropical, ce qui place les thermomètres bien au-dessus des normales saisonnières.

Cette semaine de décembre va quasiment résonner comme un mois d'avril sur toute la France. Depuis ce dimanche et pendant toute la semaine, les températures vont considérablement s'adoucir sur une grande majorité du pays. Un anticyclone venu d'Afrique va faire remonter les températures et offrir un ciel dégagé.

En revanche, de la grisaille, et parfois même de la pluie, sont attendues ce lundi après-midi par Météo-France en Bretagne et dans le nord de l'Hexagone.

La maximale est prévue pour la journée de ce mardi, à Biarritz, où 19 °C sont attendus. La différence avec les moyennes saisonnières restent très importante, elle serait comprise entre + 6 °C et + 8 °C dans un vaste quart nord-est de la France. Dans le centre et l'Ouest, la différence serait moindre avec + 3 °C à + 5 °C.

Les montagnes menacées

Pour Le Parisien, le météorologue Cyril West prévient : ce lundi il faut monter jusqu'à 3.200 ou 3.300 mètres d'altitude pour atteindre le point de gel.

Autre point important, un vent chaud va redescendre les versants des montagnes et mettre en péril le manteau blanc. Il s'agit de l'effet de foehn. «C'est comme si vous mettiez un sèche-cheveux sur la neige», résume le spécialiste.

A noter, que dans son bulletin de vendredi dernier, Météo-France pointait déjà un «risque avalancheux en hausse avec la remontée en altitude des pluies jusqu'à 2.400 mètres sur les épaisses couches de neige».