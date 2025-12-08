93 milliards d'euros sur ces nouveaux comptes d’épargne : pourquoi votre banque pourrait bientôt vous contacter pour les clôturer

Avec une durée de vie de 15 ans, les PEL ouverts après mars 2011 pourraient bientôt être clôturés, mais face à cette situation les épargnants concernés devraient être prévenus par leur banque.

Vous l’ignorez peut-être mais votre plan d'épargne logement (PEL) pourrait bientôt être clôturé automatiquement. Et pour cause : depuis la modification des règles en mars 2011, tous les PEL ouverts à partir de cette date ont vu leur durée de vie plafonnée à 15 ans.

Résultat : entre 2026 et 2030, c’est près de 3,2 millions de ces plans qui risquent de disparaître automatiquement, soit environ 36 % des PEL en circulation, selon la Banque de France. Cela correspondrait à environ 93 milliards d’euros.

Mais pas d’inquiétude, si vous êtes dans cette situation, votre banque devrait bientôt vous contacter pour vous informer que votre plan d’épargne logement arrive à terme.

Basculer son argent vers un autre livret

Alors que beaucoup d’épargnants voyaient ce plan d'épargne immobilière comme un placement à longue durée, la surprise pourrait être brutale pour ces derniers. Il vous sera alors possible de faire le choix : de conserver votre argent sur votre PEL jusqu’à sa fermeture ou de déplacer, avant cette date, votre argent sur le livret de votre choix.

Au-delà de la date butoir, et sans démarche de votre part, votre banque sera tenue de transférer votre argent sur un livret classique, souvent avec un taux d’intérêt bien plus faible et moins intéressant.

Après être passé de 3 % à 1,7 % au 1er août 2025, le taux du livret A pourrait encore baisser début 2026 en raison du ralentissement de l’inflation.