Airbags Takata : contre-visite obligatoire à partir du 1er janvier pour les véhicules non réparés

Face aux accidents dramatiques liés aux airbags défectueux de la marque Takata en «stop drive», le ministère des Transports a décidé de renforcer le contrôle technique de ces derniers dès le 1er janvier 2026.

La sécurité avant tout. A partir du 1er janvier 2026, tous les véhicules qui passeront au contrôle technique seront vérifiés afin de savoir s'ils sont dotés d'un airbag Takata classé «stop drive».

Concrètement si votre véhicule est équipé d'un airbag Takata classé «stop drive» et uniquement dans ce cas, «le véhicule sera automatiquement mis en contre-visite pour défaillance critique en raison du danger potentiellement mortel qu'il représente pour les usagers du véhicule. Le contrôle technique ne pourra être validé qu'après réparation par un garagiste de la marque. Le véhicule n'aura plus le droit de circuler tant qu'il n'est pas réparé», indique un communiqué du ministère.

Un contrôle tous les deux ans

Pour éviter ces situations, le ministère invite tous les propriétaires à vérifier dès maintenant sur le site du ministère, sans attendre le contrôle technique, si leur véhicule est soumis à un rappel d'airbag Takata en «stop drive».

Si le rappel est grave mais ne concerne pas un airbag Takata en «stop drive», le propriétaire sera informé mais il n'y aura pas de contre-visite. «Face aux rappels de véhicules, les automobilistes doivent être sensibilisés, et non pénalisés. En nous appuyant sur un rendez-vous connu des Français, nous créons un filet de protection supplémentaire pour les propriétaires de véhicules. Pour les véhicules équipés d'airbags défectueux, cette mesure permettra, en deux ans, de passer au peigne fin l'ensemble du parc roulant et de mettre ces airbags hors d'état de nuire», indique de le communiqué Philippe Tabarot, le ministre des Transports.

A ce jour, 46 accidents sont attribués à des éclatements d'airbags Takata défectueux sur le territoire français, dont 42 dans les collectivités et départements d'outre-mer, qui ont causé 20 morts (dont 18 en outre-mer) et 25 blessés (dont 24 en outre-mer).