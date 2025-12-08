Après son occupation par des jeunes migrants, la Gaîté Lyrique va rouvrir totalement le 13 janvier

Après une fermeture de plusieurs mois causée par l'occupation des locaux par des jeunes migrants, la Gaîté Lyrique va rouvrir le 13 janvier prochain.

Une bonne nouvelle. L'établissement culturel parisien de la Gaîté Lyrique a annoncé sa réouverture au public le 13 janvier 2026, après plusieurs mois de fermeture due à l'occupation des locaux par des jeunes migrants sans-abri, rapporte l'AFP.

«De décembre 2024 à mars 2025, plus de 450 jeunes sans solution de logement ont occupé la Gaîté Lyrique», rappelle l'établissement dans un communiqué publié lundi. Des migrants mineurs isolés occupaient le lieu culturel en attente d'une solution d'hébergement, une situation délicate pour l'établissement qui déplorait parallèlement un manque à gagner.

des pertes financières importantes

«Les jeunes ont été expulsés par les autorités le 18 mars 2025», a précisé la directrice générale du lieu culturel Juliette Donadieu à l'AFP lundi. «Notre position n'a pas changé», a-t-elle ajouté, en référence aux précédentes réactions du porte-parole de la Gaîté Lyrique, David Robert, qui s'était montré compréhensif envers le mouvement d'occupation, mené par des «jeunes super respectueux» réunis autour du Collectif des Jeunes de Belleville.

Si David Robert s'était montré compréhensif, il chiffrait aussi à «plusieurs centaines de milliers d'euros les pertes directes» en raison de l'annulation d'événements privés et publics depuis le début de l'occupation, et demandait donc à la ville de Paris «de trouver sans délai une solution de relogement».

À la suite de ces propos, un élan collectif a permis à la Gaîté de revenir à flot : «On a partagé l'urgence de la situation économique de la Gaîté», a souligné la directrice générale. Puis, selon le communiqué, un «élan collectif de solidarité» est arrivé à point nommé.

Depuis juin, les activités ont repris progressivement au sein de l'établissement du 14e arrondissement de Paris. «Dans une logique événementielle, on a rouvert pour les concerts, les festivals, les événements privés», poursuit le communiqué.