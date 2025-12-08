Budget 2026 : Édouard Philippe recommande aux députés Horizons de s'abstenir sur le budget de la Sécurité sociale

À la veille d'un vote crucial concernant le budget de la Sécu, Edouard Philippe, fondateur d'Horizons, a appelé les députés de son parti à s'abstenir ce mardi.

Une mise au point importante. Après de nombreuses déclarations critiquant le budget de la Sécu proposé par le gouvernement Lecornu, Edouard Philippe a appelé les députés de son parti Horizons à s'abstenir ce mardi lors du vote à l'Assemblée nationale.

Ce texte «n'est pas satisfaisant» mais «je ne suis pas partisan du chaos, je ne propose pas de voter contre», a ajouté l'ancien Premier ministre, sur LCI.

🔴 Les députés Horizons peuvent-ils voter le budget élaboré par Sébastien Lecornu ? "Je ne crois pas", estime @EPhilippe_LH



▶️ "Objectif 2027" avec @DariusRochebinpic.twitter.com/M0BSFOkzBN — LCI (@LCI) December 8, 2025

les députés horizons se sont largement abstenus vendredi

Alors, les 34 députés du parti Horizons suivront-ils le conseil de l'ancien Premier ministre ? Il est intéressant de noter que vendredi, lors du vote sur la partie des recettes, les députés Horizons s'étaient largement abstenus.

Sébastien Lecornu, qui joue probablement son avenir à Matignon ce mardi, a quant à lui appelé les députés à voter «en conscience, pour l’intérêt général».

L’Assemblée nationale a achevé la discussion en deuxième lecture des trois parties du projet de loi de financement pour la sécurité sociale, sans que - par quatre fois - le Gouvernement n’ait eu à recourir au 49.3.



Parole libre, débat libre. Comme promis.



Chaque amendement… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) December 6, 2025

De son côté, Edouard Philippe a assuré qu'il ne souhaitait pas assister à la chute du gouvernement en place : «Je n'ai jamais voulu que le gouvernement de Sébastien Lecornu tombe», a indiqué l'ancien locataire de Matignon ce lundi soir.