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Budget 2026 : Édouard Philippe recommande aux députés Horizons de s'abstenir sur le budget de la Sécurité sociale

Ce texte «n'est pas satisfaisant» mais «je ne suis pas partisan du chaos, je ne propose pas de voter contre», a déclaré Edouard Philippe. [STEPHANE DE SAKUTIN / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

À la veille d'un vote crucial concernant le budget de la Sécu, Edouard Philippe, fondateur d'Horizons, a appelé les députés de son parti à s'abstenir ce mardi.

Une mise au point importante. Après de nombreuses déclarations critiquant le budget de la Sécu proposé par le gouvernement Lecornu, Edouard Philippe a appelé les députés de son parti Horizons à s'abstenir ce mardi lors du vote à l'Assemblée nationale.

Ce texte «n'est pas satisfaisant» mais «je ne suis pas partisan du chaos, je ne propose pas de voter contre», a ajouté l'ancien Premier ministre, sur LCI.

les députés horizons se sont largement abstenus vendredi 

Alors, les 34 députés du parti Horizons suivront-ils le conseil de l'ancien Premier ministre ? Il est intéressant de noter que vendredi, lors du vote sur la partie des recettes, les députés Horizons s'étaient largement abstenus. 

Sébastien Lecornu, qui joue probablement son avenir à Matignon ce mardi, a quant à lui appelé les députés à voter «en conscience, pour l’intérêt général».

Sur le même sujet Budget de la Sécu : Sébastien Lecornu encourage les députés à voter «en conscience, pour l’intérêt général» Lire

De son côté, Edouard Philippe a assuré qu'il ne souhaitait pas assister à la chute du gouvernement en place : «Je n'ai jamais voulu que le gouvernement de Sébastien Lecornu tombe», a indiqué l'ancien locataire de Matignon ce lundi soir. 

Edouard PhilippeBudget de la SécuSébastien LecornuHorizons

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