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En directBudget 2026 : Édouard Philippe recommande aux députés Horizons de s'abstenir sur le budget de la Sécurité sociale

[Thomas SAMSON / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Le Budget de la Sécurité sociale va être soumis au vote des députés ce mardi, en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Olivier Faure, Premier secrétaire du PS a appelé les députés de sa famille politique à voter en faveur du texte remanié. Suivez notre direct.
Déclaration
Édouard Philippe recommande aux députés Horizons de s'abstenir sur le Budget de la Sécu

Édouard Philippe a déclaré ce lundi sur LCI qu'il recommanderait aux députés de son parti Horizons de s'abstenir sur le projet de Budget de la Sécu, à la veille d'un vote crucial à l'Assemblée nationale.

Ce texte "n'est pas satisfaisant" mais "je ne suis pas partisan du chaos, je ne propose pas de voter contre. Je n'ai jamais voulu que le gouvernement de Sébastien Lecornu tombe", a ajouté l'ancien Premier ministre, alors que l'adoption de ce texte budgétaire est très incertaine.

Déclaration
Olivier Faure appelle ses députés à voter le texte

Le Premier secrétaire du PS Olivier Faure a appelé lundi ses députés à voter pour le projet de budget «de compromis» de la Sécurité sociale afin qu'il puisse être adopté mardi en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.

Le texte attendu à l'Assemblée en nouvelle lecture

Les députés vont voter le texte du Budget 2026 ce mardi à l'Assemblée nationale. 

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