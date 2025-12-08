Édouard Philippe recommande aux députés Horizons de s'abstenir sur le Budget de la Sécu

Édouard Philippe a déclaré ce lundi sur LCI qu'il recommanderait aux députés de son parti Horizons de s'abstenir sur le projet de Budget de la Sécu, à la veille d'un vote crucial à l'Assemblée nationale.

Ce texte "n'est pas satisfaisant" mais "je ne suis pas partisan du chaos, je ne propose pas de voter contre. Je n'ai jamais voulu que le gouvernement de Sébastien Lecornu tombe", a ajouté l'ancien Premier ministre, alors que l'adoption de ce texte budgétaire est très incertaine.