Budget de la Sécurité sociale : Olivier Faure appelle les députés PS à voter «pour» le texte

Le Premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a appelé ce lundi ses députés à voter pour le projet de budget «de compromis» de la Sécurité sociale afin qu'il puisse être adopté mardi en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.

A la veille de la journée décisive pour l’adoption du Budget de la Sécurité sociale, le chef de file du PS, Olivier Faure, a appelé ce lundi ses députés à voter pour le texte de «compromis» présenté par le gouvernement et amendé ces dernières semaines par le Parlement. Un choix déterminant qui devrait peser dans la balance pour le vote final ce mardi.

«Le Premier ministre s'est engagé (sur la suspension de la réforme des retraites), il s'est montré fiable dans toute la discussion. Je souhaite que nous puissions à notre tour être fiables et faire en sorte que ce budget soit adopté», a déclaré Olivier Faure, s'en prenant aux «ingénieurs du chaos à droite» qui ne voteront pas ce budget et menacent son adoption.

Il s'est aussi félicité du dépôt mardi par le gouvernement d'un dernier amendement pour augmenter l'objectif des dépenses de l'assurance maladie, une main tendue aux Ecologistes qui en faisaient la demande. «J'espère que ce geste les amènera à faire le bon choix», a-t-il déclaré alors que les écologistes ont voté contre la partie recettes du budget.

Un tacle à droite

Le vote des socialistes et des écologistes prend en effet une importance cruciale avec le refus de LR et d'Horizons de soutenir ce projet de budget qui ferait, selon eux, trop de concessions à la gauche. Le patron des LR, Bruno Retailleau, «finira par être avalé par l'extrême droite», a prédit Olivier Faure.

Quant à Edouard Philippe «que tout le monde présentait comme la sagesse incarnée», «il continue sa lente dérive lui aussi avec cette idée folle qu'il vaudrait mieux que tout ça s'arrête dans des conditions qui mettraient en danger notre système de protection sociale», a-t-il dénoncé.

De son côté, Gabriel Attal, le patron des députés Renaissance, s'est réjoui de cet appel d'Olivier Faure qui «montre que ce travail parlementaire a permis de dégager des compromis».

Un texte largement amendé

Malgré cet appel, Olivier Faure a qualifié la copie du gouvernement de «passable» rappelant toutefois les avancées sur «le gel des pensions de retraite, le gel des prestations sociales, ou encore le doublement des franchises médicales». «Tout ça, nous avons réussi à le faire sauter», s'est-il félicité, tout en jugeant le vote du budget «nécessaire» pour que «l'antiparlementarisme ne gagne pas ce pays».

Vendredi, le volet recettes du projet de loi de finances de la Sécurité sociale a justement été adopté grâce à plusieurs compromis (sur la CSG ou l'abandon de l'augmentation des franchises médicales...) mais aussi grâce aux nombreux absents dans l'hémicycle, notamment dans les rangs du Rassemblement national.

L'adoption, mardi, de la partie consacrée aux dépenses, avec la suspension de l'emblématique réforme des retraites, puis le vote sur l'ensemble du texte s'annonce beaucoup plus incertaine, au vu des divisions jusque dans les rangs de la fragile coalition gouvernementale.