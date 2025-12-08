Cannes : le maire appelle à un «sursaut sécuritaire immédiat et massif» après le décès d'un jeune homme, tué par balles

Dans la soirée de ce lundi 8 décembre, un jeune homme a été tué par balles à Cannes (Alpes-Maritimes) dans des circonstances évoquant «un règlement de comptes», selon le maire.

Un nouveau règlement de compte mortel dans le sud de la France ? Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été abattu de deux balles ce lundi soir dans le quartier résidentiel de La Bocca à Cannes (Alpes-Maritimes), a appris l'AFP de sources concordantes, confirmant une information de la radio Ici Azur.

Les faits se sont produits aux alentours de 19 h, lorsque la victime a été prise pour cible dans les parties communes de la résidence située rue Marco Del Ponte. Touché au thorax et à la tête, le jeune homme n'a pas pu être sauvé malgré l'intervention des secours.

«Une situation extrêmement grave et révoltante»

Le défunt était connu des services de police, d'après une source policière, qui a ajouté que le quartier de La Bocca n'est «pas une zone sensible».

Le maire LR de Cannes, David Lisnard, a déclaré sur Facebook qu'«une enquête est en cours, d’abord pour retrouver l’auteur des coups de feu». «Le contexte ressemble à celui d’un règlement de comptes (l’enquête confirmera ou infirmera). Il s’agit quoi qu’il en soit encore d’une situation extrêmement grave et révoltante», a-t-il ajouté, précisant que «le meurtre n’a pas eu lieu sur la voie publique».

L'élu a rappelé que «les maires alertent depuis des années face à la montée de ce fléau». «La banalisation des armes à feu, la montée en puissance de certains réseaux et les règlements de compte à Marseille ou encore dans certaines banlieues parisiennes ou lyonnaises au début des années 2010, auraient dû sonner l’alerte rouge pour les autorités et différents gouvernements qui se sont succédés [...] si le sursaut sécuritaire n'est pas immédiat et massif, notre pays sombrera pour longtemps», a-t-il poursuivi.