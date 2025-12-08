Chantage à la grossesse contre le footballeur sud-coréen Son Heung-min : une femme condamnée à quatre ans de prison

Une jeune femme d'une vingtaine d'années a été condamnée ce lundi à quatre ans de prison pour avoir exercé un chantage à la grossesse à l'encontre de la superstar sud-coréenne du football, Son Heung-min, a rapporté l'agence de presse Yonhap News TV.

Une sanction exemplaire. Accusée d’avoir extorqué une importante somme d’argent au joueur de football Son Heung-min en lui faisant croire qu’elle était enceinte de lui et qu’elle allait révéler cette grossesse à la presse, une jeune femme a été condamnée ce lundi à quatre ans de prison. Un complice de l’accusée, qui a également tenté de tirer profit de la star, a de son côté écopé de deux ans de prison.

La prévenue, «âgée d'une vingtaine d'années et dont le nom de famille est Yang», a été condamnée à «quatre ans de prison pour chantage», a annoncé une chaîne de télévision coréenne. Elle était accusée d'avoir extorqué 300 millions de wons (200.000 dollars) au joueur fin 2024, après lui avoir envoyé l'image d'une échographie et l'avoir menacé de rendre publique sa grossesse, selon l'agence de presse Yonhap.

Deux ans de prison pour un complice

Elle a ensuite tenté de lui extorquer 70 millions supplémentaires avec la complicité d'un petit ami, identifié comme M. Yong, qui a été condamné à deux ans de prison pour tentative de chantage, a précisé Yonhap. Tous deux sont incarcérés depuis le mois de mai.

Le footballeur avait refusé de verser cette somme et porté plainte. Le procès a eu lieu le mois dernier lors d'une audience à huis clos durant laquelle Son Heung-min avait comparu, ont rapporté les médias locaux.

Le footballeur de 33 ans évolue au Los Angeles FC depuis août, après dix saisons à Tottenham.