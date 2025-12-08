Crues : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Quatre départements ont été placés en vigilance jaune pour les risques de crues par Météo-France concernant la journée du mardi 9 décembre.

De nouvelles montées des eaux attendues. Météo-France a maintenu les départements de la Charente, de la Côte-d'Or, de l'Yonne et du Finistère en vigilance jaune «crues» ce mardi 9 décembre.

@Météo-France

Dans son dernier bulletin vigicrues, l'agence nationale a indiqué que la Charente conservera son niveau maximal actuel pendant au moins 24 heures de plus, alors que la décrue a déjà commencé en amont de l'Armançon.

Des «vagues-submersion» également attendues dans le Finistère

«La crue se propage vers l'aval. Des débordements modérés sont attendus dans le secteur Tronchoy à partir de ce soir. En raison de coefficients de marées relativement élevés et d'une forte houle, l'estuaire de la Laïta (29, 56) connaîtra des débordements localisés à la marée haute de la matinée», ont précisé les prévisionnistes.

Des montées rapides des eaux et/ou premiers débordements localisés sont attendues, pouvant rendre la circulation difficile par endroits.

Parmi ces départements, le Finistère est également en alerte pour les risques de «vent» et de «vagues-submersion».