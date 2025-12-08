Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

L'édito de Laurence Ferrari : «Si Nicolas Sarkozy avait été jugé après le 5 décembre, l'exécution provisoire aurait été débattue et sans doute invalidée»

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

«Le calendrier interroge : si Nicolas Sarkozy avait été jugé après le 5 décembre, l'exécution provisoire aurait été débattue et sans doute invalidée», a indiqué Laurence Ferrari dans son édito de l'émission Punchline, ce lundi 8 décembre, sur CNEWS, revenant sur l'avis rendu par le Conseil constitutionnel sur l'exécution provisoire des peines. 

Laurence Ferrariédito

À suivre aussi

Charles Rodwell : «L'immigration sera le grand enjeu de l'élection présidentielle de 2027»
L'édito de Laurence Ferrari : «Deux visions du monde s'affrontent aujourd'hui : celle du pape et celle de Donald Trump»
L'édito de Laurence Ferrari : «Le cessez-le-feu annoncé par Donald Trump est une bonne nouvelle»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités