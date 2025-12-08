L'édito de Laurence Ferrari : «Si Nicolas Sarkozy avait été jugé après le 5 décembre, l'exécution provisoire aurait été débattue et sans doute invalidée»

«Le calendrier interroge : si Nicolas Sarkozy avait été jugé après le 5 décembre, l'exécution provisoire aurait été débattue et sans doute invalidée», a indiqué Laurence Ferrari dans son édito de l'émission Punchline, ce lundi 8 décembre, sur CNEWS, revenant sur l'avis rendu par le Conseil constitutionnel sur l'exécution provisoire des peines.