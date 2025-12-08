Plan bus 2027, élargissement du forfait Imagine’R et du transport à la demande… Ile-de-France Mobilités présente ses mesures pour la ruralité

A l’issue des assises des transports dans la ruralité organisées ce vendredi 5 décembre à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), Ile-de-France Mobilités (IdFM) a présenté quatre mesures fortes pour favoriser les liaisons entre les zones rurales et périurbaines.

Un plan qui concerne 70 % des villes franciliennes. Engagé depuis 2016 pour faciliter le lien entre les zones urbaines et les zones rurales, Ile-de-France Mobilités a présenté vendredi quatre pistes pour améliorer ces liaisons lors des assises des transports dans la ruralité organisées à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis).

Souvent oubliée des politiques publiques, la ruralité francilienne englobe pourtant 70 % des communes en Ile-de-France pour 2 millions d’habitants sur un total de 12 millions d’habitants.

Lancement du «plan bus» 2027

La première piste évoquée par IdFM concerne le lancement d’un «plan bus» 2027 qui doit être «élaboré grâce à une large concertation menée en 2026 avec les communes, agglomérations et départements. L’objectif sera de trouver les meilleures solutions pour renforcer l’offre et préparer les rabattements vers les nouvelles lignes, notamment du métro (15, 16, 17, 18)».

Un développement du transport à la demande

IdFM prévoit un «acte 2 du transport à la demande» avec l’ouverture de trois nouveaux bassins sur les territoires de Coulommiers, Nemours, et du nord du Val-d’Oise. Il a aussi pour vocation de renforcer les dix transports à la demande les plus utilisés en Ile-de-France, grâce à plus de véhicules, et des extensions d’offre en soirée et les week-ends.

La liste complète des transports à la demande les plus utilisés correspond à Mantois, Etampes, Nemours, Provins, Houdan Montfort, Bière, Montois, Rambouillet, Gâtinais et Bassée.

Un élargissement du forfait Imagine’R

La troisième mesure mise en avant par IdFM est l’instauration d’une nouvelle mesure tarifaire pour les élèves de grande couronne, avec l’élargissement du forfait Imagine’R aux abonnés Scol’R à partir de 2026.

Cette proposition doit permettre de donner la possibilité à tous les élèves des circuits spéciaux de bénéficier d’un forfait Imagine’R pour un peu plus de 45 euros afin de faciliter leurs déplacements hors temps scolaire.

L’annonce de 9 lauréats de Gare de Demain 2

Ile-de-France Mobilités a dévoilé les neuf lauréats de Gare de Demain 2, un projet qui redonne vie aux gares de grande couronne et qui fait suite au premier volume portant sur 14 projets.