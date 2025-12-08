Pluie-inondation : voici les 2 départements en vigilance jaune ce lundi

Météo-France a placé deux départements bretons en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée de ce lundi 8 décembre.

Une journée pluvieuse en perspective. Deux départements de la pointe bretonne sont visés par une vigilance jaune pluie-inondation de Météo-France pour la journée de ce lundi 8 décembre.

© Météo-France

Sont concernés par cette vigilance le Finistère et le Morbihan.

En effet, Météo-France prévoit de fortes pluies tout au long de la journée sur ces départements, ainsi que des vents violents qui entraînent un placement en vigilance jaune vagues-submersion pour ces deux territoires du littoral atlantique.

En parallèle, deux autres départements sont concernés par les risques de vagues-submersion et huit autres pour vigilance jaune crues.