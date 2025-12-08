Pour la première fois en France, le cannabis n’est plus le premier marché de la drogue

Selon une étude publiée ce lundi 8 décembre par l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives, le cannabis n'est plus le premier marché de produits stupéfiants en France. Une première.

Une percée inédite. Pour la première fois en France, la cocaïne devance le cannabis et devient la drogue la plus lucrative du marché des stupéfiants. C’est ce que déclare l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (l’OFDT) dans une enquête publiée ce lundi sur la taille des marchés des drogues illicites en France métropolitaine (2010-2023).

Le marché de la cocaïne est estimé à 3,1 milliards d’euros alors que celui du cannabis serait proche des 2,7 milliards et cela malgré des volumes consommés très différents : 47 tonnes pour la première substance contre 397 tonnes pour la seconde.

Selon, une étude publiée par l’OFDT, le chiffre d’affaires de la cocaïne a dépassé celui du cannabis en 2023. En 15 ans, la valeur du marché des drogues a triplé. pic.twitter.com/mi1y47RsDE — Observatoire des Criminalités internationales (@ObsCIcrim) December 8, 2025

Dans cette étude, l’OFDT en partenariat avec la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA), ne s'est pas basé sur le nombre de consommateurs, mais sur les dépenses des usagers pour leur consommation de drogues illicites sur une année, en considérant comme variables le prix, la quantité, le nombre d’usagers, ou encore la fréquence de consommation.

Une qualité en hausse, des prix en baisse

Cette recherche, menée par les professeurs Christian Ben Lakhdar et Sophie Massin de l’Université de Lille, estime le chiffre d’affaires global de toutes les drogues à 6,8 milliards d’euros, près de trois fois plus qu’en 2010.

Une augmentation des revenus des produits stupéfiants qui s’observe tout particulièrement pour le marché de la cocaïne, qui «continue son expansion en France de manière régulière depuis 2010, suggérant que la dynamisation de ce marché a été initiée avant 2010», détaille le rapport avant d’ajouter «qu’en vingt ans, le nombre de personnes ayant expérimenté la cocaïne a été multiplié par quatre».

Pour Christian Ben Lakdhar «les narcotrafiquants se sont tournés vers l’Europe après la saturation du marché américain, et la demande a suivi, tirée par la qualité, les prix faibles, et une amélioration des méthodes de vente et du packaging».

Au-delà de la baisse des prix, son implantation dans les points de deal s’explique aussi par une pureté nettement supérieure.

explosion des psychostimulants

Le duo cannabis-cocaïne génère aujourd’hui à lui seul plus de 90 % du chiffre d’affaires des drogues illicites, bien que les volumes consommés de cannabis se sont stabilisés entre 2017 et 2023, avec une croissance limitée à 3,4 % sur cette période.

À l’inverse, les autres substances observées dans l’étude augmentent toutes depuis 2017. Par exemple, l’héroïne a connu un regain après un repli léger au début des années 2010. Le crack, quant à lui, connaît une croissance de son marché de 44%.

Mais ces chiffres sont loin du marché de l’ecstasy-MDMA, qui a bondi de 637 % entre 2010 et 2023, et de celui des amphétamines, en hausse de 470 % sur la même période. «Il est désormais certain que les psychostimulants, mis en perspective avec l’évolution de la cocaïne, sont les marchés des drogues illicites les plus dynamiques», affirment les chercheurs.

De plus, selon un rapport du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), publié le 3 décembre, «le nombre de mis en cause pour trafic de cocaïne ou d’ecstasy croît beaucoup plus fortement que celui pour trafic de cannabis ou d’héroïne». Entre 2016 et 2024, les mises en cause pour cannabis augmentent de 4% par an, contre 10% pour l’ecstasy et 14% pour la cocaïne.