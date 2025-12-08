Vagues-submersion : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce mardi

Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune vagues-submersion pour la journée de ce mardi 9 décembre.

Prudence dans les zones côtières. Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune vagues-submersion pour la journée de ce mardi 9 décembre.

Il s'agit du Finistère et du Morbihan. Pour rappel, les submersions marines sont des phénomènes météorologiques au cours desquels des vagues hautes inondent les zones côtières.

@Météo-France

Météo-France précise que la vigilance jaune, mise en place dès minuit, devrait être levée aux alentours de 12h.

Dans le même temps, l'institut météorologique a également placé quatre départements en vigilance jaune pour des risques de crues. Retrouvez toutes les alertes météo ici.