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Vagues-submersion : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce mardi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune vagues-submersion pour la journée de ce mardi 9 décembre.

Prudence dans les zones côtières. Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune vagues-submersion pour la journée de ce mardi 9 décembre.

Il s'agit du Finistère et du Morbihan. Pour rappel, les submersions marines sont des phénomènes météorologiques au cours desquels des vagues hautes inondent les zones côtières.

@Météo-France

Météo-France précise que la vigilance jaune, mise en place dès minuit, devrait être levée aux alentours de 12h.

Sur le même sujet Météo : grisaille, précipitations, températures douces... Quel temps fera-t-il cette semaine ? Lire

Dans le même temps, l'institut météorologique a également placé quatre départements en vigilance jaune pour des risques de crues. Retrouvez toutes les alertes météo ici

vagues-submersionvigilance météo

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