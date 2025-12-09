120 ans de la séparation des Églises et de l’État : que dit la loi sur la laïcité ?

La France commémore ce mardi les 120 ans de la loi de séparation des Églises et de l’État. Le 9 décembre 1905, l'État n'a plus de religion et la neutralité devient une garantie supplémentaire pour l'égalité des citoyens. Une loi qui demeure le texte fondateur du principe de laïcité en France.

Une loi fondatrice de la laïcité. Ce mardi, la France fête les 120 ans de la promulgation de la loi de séparation des Églises et de l’État. Un texte central de la République française qui résonne encore plus d'un siècle après.

Voté le 9 décembre 1905, sous l’impulsion du député socialiste Aristide Briand, le texte met fin au régime du Concordat en vigueur depuis 1801 (excepté en Alsace-Moselle) et fait disparaître la notion de culte reconnu. Jusqu'alors, l’État reconnaissait quatre cultes (catholique, réformé, luthérien, israélite) qui étaient organisés en service public du culte.

A partir de 1905, l’Etat n’intervient plus dans la nomination des ministres du culte, il ne les salarie plus et les églises deviennent des associations de droit privé. «L'État garantit la liberté de conscience», explique l'article 1er. En ce sens, la République garantit ainsi à chaque citoyen le choix d’exercer librement sa religion, dans le respect de celle d’autrui et tant que cela ne trouble pas l'ordre public.

Votée après l'affaire Dreyfus

Par cette loi, l'État manifeste également sa volonté de neutralité religieuse sans pour autant s'exonérer de ses responsabilités. Comprendre : l'État ne finance plus les religions. Seuls les bâtiments religieux antérieurs à 1905, considérés comme patrimoine culturel, sont tout de même entretenus.

A l’époque, il n’est nullement question de cantonner la religion à la sphère privée, ni d’interdire le port de signes religieux. Indirectement, la loi de 1905 est indissociable de la laïcité, bien que le mot n'y figure pas.

Le projet de loi de séparation des Églises et de l'État est présenté au Parlement dans un contexte marqué par l'affaire Dreyfus en 1894 qui provoque un climat de tension entre les radicaux républicains et la droite catholique.

La préparation du projet de loi confiée à la commission Buisson – Briand donne lieu à des débats houleux entre les Catholiques et les anticléricaux, qui souhaitent une séparation stricte et parfois punitive envers l'Eglise. Plus de 50 séances ont lieu entre mars et juillet. Et c'est finalement la vision dite «républicaine» qui l'a emporté. La loi de 1905 marque la volonté d’Aristide Briand d’aboutir à une loi de compromis qui permet l’adhésion des deux camps.