Automobile : Renault et Ford signent un partenariat pour construire en France deux véhicules électriques de la marque américaine

Les constructeurs automobiles français Renault Group et américain Ford ont annoncé ce mardi 9 décembre avoir noué un partenariat pour développer deux voitures électriques de marque Ford sur une plate-forme de Renault dans le nord de la France.

Dans un communiqué dévoilé ce mardi 9 décembre, les constructeurs automobiles français Renault Group et américain Ford ont annoncé avoir formé un «partenariat stratégique» visant à «élargir l'offre de véhicules électriques de Ford destinée aux clients européens, renforçant considérablement la compétitivité des deux entreprises dans un paysage automobile européen en rapide mutation».

Concrètement, à travers cet accord, les deux constructeurs automobiles vont développer deux véhicules électriques distincts de marque Ford, «produits par Renault Group dans le nord de la France», peut-on lire dans le communiqué.

Dans le cadre de ce même partenariat, Renault Group et Ford ont signé une lettre d’intention pour une coopération dans le secteur des véhicules utilitaires légers (VUL) en Europe, pour éventuellement «développer et fabriquer ensemble certains VUL Renault et Ford».

«Renault Group est fier d'annoncer une nouvelle coopération stratégique avec Ford, un constructeur automobile iconique. Ce partenariat démontre la force de notre savoir-faire en matière de partenariats et notre compétitivité en Europe. À long terme, combiner nos forces avec Ford nous rendra plus innovants et plus réactifs sur un marché automobile européen en mutation rapide», a réagi François Provost, Directeur général de Renault Group.