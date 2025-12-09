Budget de la Sécu : «Aucun député qui se dit de gauche ne peut accepter ce texte», estime Mathilde Panot

Alors que l’Assemblée nationale entre dans la dernière ligne droite des débats et du vote du budget de la Sécu pour 2026, la cheffe de file des députés insoumis, Mathilde Panot, a estimé, ce mardi 9 décembre, «qu’aucun député qui se dit de gauche ne peut accepter ce texte».

Une opposition très nette. Mathilde Panot, présidente du groupe insoumis à l’Assemblée nationale, a confirmé, ce mardi 9 décembre, que les élus de LFI voteraient dans leur «intégralité contre le budget de la Sécu».

«Évidemment, le groupe insoumis, dans son intégralité, votera contre ce budget de la Sécu (…) Je le dis très solennellement, aucun député qui se dit de gauche ne peut accepter ce texte (…) Les insoumis n’ont renoncé ni à battre ce budget, ni à faire tomber Sébastien Lecornu et son gouvernement», a ainsi martelé la députée du Val-de-Marne.

«Dans tous les cas, nous attendrons la fin des lectures du PFLSS, (le projet de loi de financement de la sécurité sociale) pour déposer une nouvelle motion de censure. Si nous battons ce budget aujourd’hui, cela accélérait les choses», a-t-elle ajouté.

Le député socialiste, Romain Eskenazi, a réagi aux propos de Mathilde Panot, déclarant : «Le procès en "tu n’es pas de gauche si tu ne penses pas comme moi", nous avons l’habitude avec LFI. Nous n'avons aucune leçon à recevoir. Être de gauche, c’est voter le PLFSS pour doter un budget de la Sécurité sociale et suspendre la réforme des retraites».

En effet, le groupe socialiste a donné pour consigne à ses députés de voter en faveur du texte.

Les députés doivent se prononcer ce mardi et voter le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Un vote attendu, qui risque d’être difficile pour le gouvernement, qui a renoncé à l’utilisation du 49.3.