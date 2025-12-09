CAF : RSA, APL, allocations familiales... Voici le calendrier des paiements pour 2026

La Caisse d'allocations familiales a publié lundi son calendrier 2026 des dates de paiement à venir pour ses différentes prestations sociales. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Un coup de pouce pour de nombreux Français. Pour éviter que ses allocataires restent dans le flou, la Caisse d'allocations familiales (Caf) a publié ce lundi 8 décembre son calendrier des paiements prévus pour l'année 2026. Cela concerne l'ensemble de ses prestations comme le RSA, la prime d'activité ou les APL.

Ces versements interviennent automatiquement le cinquième jour de chaque mois, en vertu de l'arrêté du 29 octobre 2019. Lorsque cette date tombe un jour férié ou durant un week-end, le versement est différé.

Par exemple, si le 5 est un samedi, alors le paiement sera avancé au 4, mais s'il s'agit d'un dimanche, l'argent sera perçu au jour ouvré suivant, en l'occurrence, le lundi 6.

Voici le calendrier des paiements de la CAF en 2026 :

Décembre 2025 : lundi 5 janvier 2026

Janvier 2026 : jeudi 5 février 2026

Février : jeudi 5 mars

Mars : mardi 7 avril

Avril : mardi 5 mai

Mai : vendredi 5 juin

Juin : lundi 6 juillet

Juillet : mercredi 5 août

Août : vendredi 4 septembre

Septembre : lundi 5 octobre

Octobre : jeudi 5 novembre

Novembre : vendredi 4 décembre

Décembre : mardi 5 janvier 2027

A noter que des retards de paiement sont possibles, notamment lors d'un changement de situation familiale ou professionnelle, d'un oubli de déclaration trimestrielle de ressources ou selon les délais bancaires.

En cas de retard de versement, il est recommandé de se connecter à son compte Caf pour vérifier si le paiement a été notifié ou non. Si besoin, un conseiller de la Caf peut être contacté par mail depuis cet espace ou bien par téléphone, au 32 30.