Crues : voici le seul département placé en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé un département en vigilance jaune pour des risques de crues au cours de la journée du mercredi 10 décembre.

Une nouvelle montée des eaux attendue. Si les températures sont plus clémentes en France cette semaine, des intempéries pourraient toutefois entraîner quelques crues localement. Météo-France a ainsi placé un département en vigilance jaune ce mercredi 10 décembre.

Le département concerné est le Rhône.

Météo-France

Une perturbation à venir

«Suite aux précipitations de ces derniers jours, les niveaux de la Saône à Lyon sont en hausse», annonce Météo-France.

«Mercredi, une perturbation progresse sur le pays, engendrant un temps pluvieux sur une diagonale sud-ouest/nord-est. Les nouvelles précipitations prévues pourront ralentir les décrues en cours», précisent les prévisionnistes.