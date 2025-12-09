Enfin un budget pour la Sécu ? Les députés doivent trancher ce mardi après des semaines de débats houleux

Depuis plusieurs semaines, l'Assemblée nationale est le théâtre de débats houleux sur le budget de la Sécu. Ce mardi, les députés voteront. Alors, adoption ou rejet ? Réponse dans les prochaines heures.

Un vote crucial. Depuis de nombreuses semaines, un sujet a mis le feu à la scène politique française : le budget de la Sécu proposé par Sébastien Lecornu. A la suite de longs débats houleux, le dénouement est attendu ce mardi à l'Assemblée nationale, avec le vote des députés.

Si le volet concernant les recettes du projet de loi de finances de la Sécurité sociale a bien été adopté, celui qui concerne les dépenses est promis à un avenir bien plus incertain. Depuis quelques jours, les déclarations de nombreuses personnalités politiques de premier plan se sont enchaînées, laissant imaginer un vote très serré.

la scène politique se déchire

Deux figures sont particulièrement hostiles au budget proposé, Bruno Retailleau et Edouard Philippe. Le président des Républicains, Bruno Retailleau, a qualifié dimanche le projet de budget de la Sécurité sociale de «hold-up fiscal», «social» et «démocratique», appelant les députés LR à ne pas voter pour le texte mardi à l'Assemblée nationale, rapporte l'AFP.

Il se retrouve ainsi sur la ligne de l'ex-Premier ministre Edouard Philippe. Le maire du Havre, candidat déclaré pour 2027, a jeté un pavé dans la mare en annonçant, qu'«en l'état», le groupe Horizons ne voterait pas ce budget. Il est intéressant de noter que ses troupes se sont largement abstenues vendredi sur la partie recettes.

la gauche pour sauver le budget ?

Si les LR et Horizons semblent réfractaires, la gauche pourrait bien sauver le budget proposé par Sébastien Lecornu. Le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, a appelé ses députés à voter mardi pour le projet de budget «de compromis» de la Sécurité sociale.

Chez les écolos, Yannick Jadot a appelé ses députés «au minimum à s'abstenir» : «Je crois qu'on est en mesure, non pas de revendiquer ce budget qui n'est pas le nôtre, mais de ne pas sanctionner un compromis qu'on a fait profondément évoluer. Les députés sont évidemment libres de leur vote, mais je les appelle au minimum à s'abstenir», a déclaré à l'AFP l'ancien candidat à l'élection présidentielle.

Face à l'incertitude grandissante, le Premier ministre, Sébastien Lecornu a déclaré ce samedi que le projet de budget pour la Sécurité sociale n'était «pas parfait» mais «le meilleur budget possible», et a incité les députés à se prononcer mardi «en conscience, pour l'intérêt général».

L’Assemblée nationale a achevé la discussion en deuxième lecture des trois parties du projet de loi de financement pour la sécurité sociale, sans que - par quatre fois - le Gouvernement n’ait eu à recourir au 49.3.



Parole libre, débat libre. Comme promis.



Chaque amendement… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) December 6, 2025

Si le budget de la Sécu venait à être rejeté, l'avenir de Sébastien Lecornu pourrait s'écrire loin de Matignon. Jean-Philippe Tanguy (RN) a appelé le Premier ministre à démissionner en cas de rejet ce mardi.