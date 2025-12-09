Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

«Le collectif "Nous Toutes" a le féminisme à géométrie variable : on ne l'entend jamais sur les excisions pratiquées sur les jeunes filles», pointe Sabrina Medjebeur

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

«Le collectif "Nous Toutes" a le féminisme à géométrie variable : on ne l'entend jamais sur les 200.000 mariages forcés et les excisions pratiquées sur les jeunes filles», a pointé l'essayiste et sociologue Sabrina Medjebeur, ce mardi sur CNEWS, après que certaines de ses militantes ont perturbé un spectacle de l'humoriste Ary Abittan samedi soir.

temps fortFéminisme

À suivre aussi

«L’Etat adore montrer qu’il sait protéger les citoyens, mais c’est un leurre», explique Ivan Rioufol
Fête de la musique : «Le phénomène des piqûres a perduré cette année», confirme Axel Ronde
L'édito de Pascal Praud : «La vérité, c'est que la mort de Lyhanna aurait pu être évitée si la justice avait fait son travail»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités