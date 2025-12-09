«Le collectif "Nous Toutes" a le féminisme à géométrie variable : on ne l'entend jamais sur les excisions pratiquées sur les jeunes filles», pointe Sabrina Medjebeur

«Le collectif "Nous Toutes" a le féminisme à géométrie variable : on ne l'entend jamais sur les 200.000 mariages forcés et les excisions pratiquées sur les jeunes filles», a pointé l'essayiste et sociologue Sabrina Medjebeur, ce mardi sur CNEWS, après que certaines de ses militantes ont perturbé un spectacle de l'humoriste Ary Abittan samedi soir.