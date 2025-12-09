Le marché de Noël de La Défense 2025 a déjà attiré plus de 1,5 million de visiteurs

Au moins 1,5 million de visiteurs ont franchi les portes du marché de Noël de La Défense depuis son ouverture mi-novembre, un chiffre symbolique qui valide la stratégie mise en place par le quartier d'affaires.

Il fait le plein chaque jour, depuis le 13 novembre. Alors qu'il restera ouvert jusqu'au 28 décembre, le marché de Noël de La Défense (92), installé au pied de la Grande arche, a déjà été visité par 1,5 million de personnes.

Le bilan 2024 dépassé

Le chiffre peut paraître symbolique, mais il s'agit tout simplement du chiffre final de fréquentation enregistré en 2024.

Pour cette édition, les organisateurs avaient vu grand, avec plus de 300 chalets au programme (contre 180 en 2024), dont de nombreux artisans, une patinoire en vraie glace agrandie et une immense boutique du Père Noël de 1.100 m2. Le tout réparti sur une surface très confortable de plus de 13.000 m2.

Le jour de l'ouverture, Franck Boucher, directeur de l’attractivité de Paris La Défense, s'était d'ailleurs montré confiant : «On vise les 2 millions de visiteurs, ce serait du jamais-vu». Quant au directeur général de Paris La Défense, Pierre-Yves Guice, il estime que «passer le cap des 1,5 million de visiteurs témoigne du travail des équipes et des artisans, et confirme que le marché de Noël de Paris La Défense est devenu un rendez-vous majeur pour les Franciliens comme pour un public international. Il constitue aussi une porte d’entrée vers la découverte du quartier et de ses initiatives, faisant de La Défense une destination touristique à part entière.»

Parmi les nouveautés 2025 à découvrir sur place, on peut citer une spectaculaire boutique alsacienne Fortwenger proposant de (très) nombreuses variétés de pain d'épice ou encore un restaurant savoyard étendu.

Plus de 100 animations gratuites étaient également programmées au fil des quarante-cinq jours d'ouverture, avec des afterworks musicaux du lundi au jeudi, des ateliers créatifs pour les enfants les mercredis et des spectacles lumineux les week-ends avec une animation exceptionnelle chaque samedi.

Marché de Noël de La Défense, Parvis de La Défense, jusqu'au 28 décembre, entrée gratuite