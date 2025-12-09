Narcotrafic : Édouard Philippe plaide pour la création d’un état d’urgence spécifique à l'image du terrorisme

Édouard Philippe s’est dit ce lundi favorable à la création d’un «état d’urgence narco». L'ancien Premier ministre souhaite donner davantage de moyens à la lutte contre le narcotrafic à l'image de ce qu'il se fait déjà pour le terrorisme.

Le narcotrafic est-il une menace aussi importante que le terrorisme ? A en croire Edouard Philippe, la réponse est oui. L'ancien Premier ministre s'est dit lundi favorable à la création d'un «état d'urgence narco», qui permettrait une utilisation de moyens «contrôlés», mais «dérogatoires au droit commun» pour lutter contre le narcotrafic.

Un cadre qui serait «évidemment très limité dans le temps et dans l'espace mais qui permettrait, lorsqu'on voit une forme, une zone qui est très, très affectée, de pouvoir mettre des moyens administratifs», a-t-il précisé sur LCI.

Perquisitions administratives

Je pense qu'on doit se poser la question, comme on l'a fait sur la lutte contre le terrorisme, d'une utilisation extrêmement forte des moyens concertés de la justice, de l'administration, avec des instruments qui sont certes contrôlés, mais qui sont dérogatoires du droit commun», a développé Édouard Philippe.

Comme «instruments», le président du parti Horizons a évoqué «les perquisitions, notamment les perquisitions administratives», ou encore «la confiscation» qui «doit aller beaucoup plus vite, parce que ça, pour le coup, les organisations criminelles en souffrent».

Un régime d'exception

Et pour mettre en place cet état d'urgence, Edouard Philippe a évoqué la situation dans les pays voisins. «Les Allemands ont mis plus de moyens dans leurs ports, on doit développer les moyens» dans les ports, a également prôné le maire du Havre. «Les Italiens ont créé des incriminations où la simple association à une entreprise criminelle de type mafieux est passible de sanctions extrêmement lourdes. (...) Peut-être faudra-t-il en aller jusque-là», a-t-il ajouté.

L'état d'urgence existant en droit français est un régime d'exception pouvant être décrété en cas de péril imminent (attentat, guerre) ou de calamité publique (catastrophe naturelle d'une ampleur exceptionnelle).

Créé en 1955 pour faire face aux événements liés à la guerre d'Algérie, il permet notamment aux ministres et préfets d'«interdire la circulation des personnes ou des véhicules» dans certains lieux ou à certaines heures (couvre-feux), ainsi que les réunions ou des manifestations sur la voie publique, ou encore d'ordonner la remise d'armes.