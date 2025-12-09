«Nous sommes malmenés, traumatisés» : en danger, le secteur de la vape appelle à une mobilisation générale ce mardi à Paris

Des centaines d'acteurs de la filière de la vape descendent une nouvelle fois dans la rue ce mardi pour protester contre l’article 23 du Projet de loi de finances (PLF) 2026 qui prévoit notamment de taxer les produits e-liquide. Un texte qui menacerait 4.000 emplois.

La filière de la vape refuse de partir en fumée. Tout juste un mois après une mobilisation inédite pour la filière, une centaine d'acteurs de la vape battront une nouvelle fois le pavé ce mardi. Entreprises, fabricants de e-liquides, sites de vente en ligne et boutiques spécialisées... Tous se rassemblent pour protester contre une cause commune : l'article 23 du Projet de loi de finances (PLF) 2026.

Voilà plusieurs semaines que ce texte, intégré dans le cadre du plan national anti-tabac 2020-2027, est sur toutes lèvres. En cause : une taxe de 30 à 50 centimes par flacon de 10 millilitres (ml), vendu généralement entre 5 et 7 euros.

Le gouvernement envisage également de soumettre les boutiques de vapotage à l’obtention d’un agrément similaire à celui des buralistes, interdisant par exemple la proximité avec des écoles. Surtout, la vente à distance aux particuliers, à l’origine d’un bon quart des ventes dans la filière selon les professionnels, sera entièrement interdite.

Plus de 4.000 emplois menacés

«Ce projet de loi est destructeur pour notre filière. Il a été conçu sans nous. La mobilisation de demain va au-delà de la colère, c’est un cri du cœur», lance auprès de CNEWS Jean Moiroud, président de la Fédération Interprofessionnelle de la Vape (FIVAPE).

«On est malmené, traumatisé. L’interdiction de la vente en ligne, c’est 4.000 emplois supprimés du jour au lendemain (sur les 25.000 NDLR). C’est d’une violence inouïe», fustige-t-il, précisant que le vapotage n'est pas un problème mais bien la solution pour lutter contre le tabac. En effet, la FIVAPE chiffre à 2 millions le nombre de français (sur 4 millions) qui ont utilisé la vape pour se libérer du fléau du tabac.

Une gabegie financière

Au-delà des conséquences sanitaires, le président de la FIVAPE pointe du doigt l'absurdité économique d'une telle taxe. «La priorité est de ne pas abîmer une filière qui a un impact positif sur les comptes de l’État», ajoute-il, alors que le tabac représente un coût social annuel de 156 milliards d'euros par an aux collectivités, selon comité national contre le tabagisme (CNCT), et cause 75.000 morts.

«Le gouvernement veut détruire la filière de la vape pour servir un agenda au profit de l’industrie du tabac et se des copains buralistes», affirme le spécialiste. La colère est telle que la fédération a lancé début octobre, une pétition «Vaper n’est pas fumer». A ce jour, plus de 230.000 signatures ont été récoltées.

De quoi alimenter un peu plus la pression mise ces dernières semaines sur l'exécutif. D'autant plus que l'Assemblée nationale et le Sénat ont voté contre cette disposition. Une première victoire pour la filière qui est loin d'être définitive.

Une solution contre-productive

D'autres pays européens ont déjà succombé à la taxation de la vape. En 2021, le Parlement allemand a validé un projet de loi en ce sens, imposant une taxe graduelle, afin de mettre en place une augmentation de 64% du prix des e-liquides, sur cinq ans.

D'après l'expert, cet exemple européen a démontré l'impact de telles décisions «en termes de santé publique». «En Allemagne, quand la taxe a été mise en place, on a observé un retour des vapoteurs au tabac, notamment parce que le prix a augmenté».

Les acteurs de la filière se rassemblent à 12h aux Invalides, pour se diriger ensuite en cortège jusqu’au ministère de la Santé.