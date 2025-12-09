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Prime de Noël : quels sont les foyers concernés par un versement en janvier 2026 ?

La prime de Noël est réservées aux allocataires de certaines aides sociales. [Adobe stock/Robby Fontanesi]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La prime de Noël doit être versée en décembre à la majorité des bénéficiaires, sauf pour certains foyers qui devront attendre janvier. Voici lesquels.

Versée à plus de deux millions de foyers français, la prime de Noël sera accordée le 16 décembre pour la majorité d'entre eux. Une poignée de bénéficiaires devra toutefois attendre un peu... jusqu'au mois de janvier 2026.

Ce décalage s'explique par le fait que seuls les allocataires de certaines aides sociales, le Revenu de solidarité active (RSA) de la CAF, l'Allocation de solidarité spécifique (ASS) de France Travail, ou l'Allocation équivalent retraite (AER), sont éligibles à la prime de Noël.

Des versements «tout au long du mois» de janvier

Petite subtilité : il faut avoir bénéficié d'une de ces aides en novembre ou en décembre pour avoir droit à la prime de Noël. Mais le versement de cette dernière est décalé à janvier pour ceux qui n'ont bénéficié de ces minima sociaux qu'en décembre.

Les versements sont prévus «tout au long du mois» pour ces derniers, a précisé la CAF auprès de Moneyvox. Ils auront lieu en fonction de la date d'inscription aux aides citées plus haut en décembre. 

Sur le même sujet «Prime régalienne» : quelle est cette gratification évoquée par Sébastien Lecornu pour aider les maires ? Lire

Pour rappel, la prime de Noël s'élève à 152,45 euros pour une personne seule. Le montant évolue selon la composition du foyer : 228,68 euros pour un couple sans enfant, 320,15 euros pour un couple avec deux enfants et 335,39 euros pour une personne seule avec trois enfants.

Primeaides socialesNoël

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