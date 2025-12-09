Trenitalia : «14 Mania», projet de carte de fidélité, essor en Europe… La compagnie dévoile ses ambitions en France

Quatre ans après la mise en circulation de ses trains Frecciarossa en France, Trenitalia totalise 4,7 millions de voyageurs transportés, dont 1,8 million sur la seule année 2025. Le président de la branche française, Marco Caposciutti, a dévoilé ce mardi les projets du groupe.

Une année remarquable pour ce challenger européen de la SNCF. Depuis la mise en circulation de ses trains Frecciarossa dans l’Hexagone en 2021, Trenitalia a permis à 4,7 millions de personnes de voyager sur ses liaisons Paris-Marseille, Paris-Lyon et Paris-Milan.

La ponctualité moyenne sur l’ensemble des trois lignes couvertes par la firme en France est de 87%, selon des chiffres révélés ce mardi par l’entreprise à l’occasion des quatre ans de la mise en circulation des trains Frecciarossa dans l'Hexagone.

Cette année 2025 a été encore plus prolifique pour Trenitalia France avec un nombre de voyageurs global qui a doublé entre 2024 et 2025 pour atteindre un total de 1,8 million de passagers transportés cette année.

Pour rappel, l’éboulement dans la vallée de la Maurienne avait occasionné une interruption des liaisons entre la France et l’Italie d’août 2023 à mars 2025, touchant ainsi un total de 900.000 clients Trenitalia.

La «14 Mania»

Trenitalia va lancer une opération «14 Mania» en proposant le 14 décembre des billets en classe standard sur l’un des 14 allers-retours entre Paris et Lyon au prix de 14 euros.

Pour accompagner cette offre commerciale, le groupe va déployer une publicité ciblée de 30 secondes qui sera diffusée sur les différents supports médiatiques français.

Aujourd’hui fixé à 8 allers-retours, la liaison Paris-Lyon va ainsi être renforcé dès le 14 décembre avec 14 allers-retours proposés. Plus largement, la compagnie va étoffer à cette même date son offre avec 28 trains proposés quotidiennement contre 10 en janvier dernier.

jusqu’à 30% de baisse de prix grâce à la concurrence

Avec l’arrivée de Trenitalia pour concurrencer l’ogre SNCF sur ce marché, les prix ont connu une baisse vertigineuse. En proposant 4 allers-retours sur l’axe reliant la capitale à Marseille, la compagnie a permis de faire reculer le prix de la concurrence de 30% sur ce même tronçon.

«L'ouverture du marché tient ses promesses avec une hausse de l'offre et de la qualité de service, tout en ayant une baisse des prix», s’est réjouie Solène Garcin-Berson, déléguée générale de l’association française du Rail (AFRA).

Une carte de fidélité à l’étude en 2026

«Pour 2026-2027, on veut rester concentré sur les lignes en place pour consolider l'offre», a annoncé Marco Caposciutti, le président de Trenitalia France.

Dans cette optique, il a néanmoins évoqué qu’un projet de carte de fidélité était à l’étude pour une mise en œuvre potentielle en 2026.

Les nouvelles générations de train mis en service en Italie en septembre 2025 vont également progressivement être déployées en France dans les années à venir, selon cette même source.

Une ambition européenne à l’horizon 2030

Sur le long terme, Trenitalia a même l’ambition de développer son réseau au sein du Vieux Continent.

«A moyen terme, on veut développer les services entre les villes européennes. Notre rêve est de proposer des trajets en Europe à partir de 2029-2030. Le premier projet est celui de la liaison Paris-Londres fin 2029 et début 2030. Ce délai est lié à la fabrication du matériel supplémentaire pour développer notre offre», a détaillé Marco Caposciutti.