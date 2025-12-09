Vents violents : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Quatre départements de l'ouest du pays ont été placés en vigilance jaune pour un risque de vents violents ce mardi 9 décembre.

Un début de semaine venteux. Météo-France a placé quatre départements en vigilance jaune «vents violents» pour ce mardi 9 décembre.

Cette alerte concerne la Manche, les Côtes-d'Armor, le Finsitère ainsi que les Pyrénées-Atlantiques.

©Météo-France

Des perturbations causées par la tempête Bram

D'après Météo-France, cette vigilance est en réalité due à l'impact de la tempête Bram. «Bien que l'ambiance soit globalement anticyclonique, une perturbation, pilotée par le centre dépressionnaire de la tempête Bram située au nord des îles britanniques, parvient tout de même à tangenter le nord-ouest de la France», a écrit l'institut national de météorologie.

Selon la même source, cette tempête «amène des pluies régulières sur le sud Bretagne et des rafales de vent violentes entre le Finistère et la pointe du Cotentin, qu'elle atteint au passage en seconde partie de journée au vu de sa lente progression».