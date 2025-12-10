«Je ne vois pas le chemin» sur le budget de l'Etat, affirme le député socialiste Boris Vallaud

"Je ne vois pas le chemin" sur le budget de l’État, a affirmé mercredi le patron des députés PS Boris Vallaud, au lendemain de l'adoption en nouvelle lecture de l'autre budget, celui de la Sécurité sociale, avec le soutien des socialistes.

Sur le budget de la Sécurité sociale, "nous avons largement fait reculer le gouvernement, et changé la physionomie de ce budget (...) Le budget de l'Etat il est aussi l'addition ou la soustraction de huit ans de choix qui n'ont pas été les nôtres", a affirmé M. Vallaud, à propos du texte en cours d'examen au Sénat.

"Je regarde ce que fait ou plutôt défait le Sénat, la droite républicaine du Sénat, et je vous le dis avec netteté (...) je ne vois pas le chemin", a affirmé le président des députés socialistes, invité de l'Association des journalistes parlementaires (AJP).

Le gouvernement juge encore possible de faire adopter le budget de l'Etat, actuellement en discussion au Sénat, avant le 31 décembre.