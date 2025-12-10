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En directBudget 2026 : l'Assemblée nationale accepte très largement le principe d'une hausse des moyens accordés à la défense

Les députés ont approuvé le principe de la hausse prévue de 6,7 milliards d'euros des crédits des armées en 2026, à 411 voix contre 88 (22 abstentions). [Sarah Meyssonnier / REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Les députés ont massivement approuvé mercredi le principe d'une hausse des moyens consacrés à la défense, dans un vote symbolique à l'instigation du gouvernement de Sébastien Lecornu. Suivez notre direct.
L'Assemblée plébiscite une hausse des moyens de la défense, dans un vote symbolique

Les députés ont massivement approuvé mercredi le principe d'une hausse des moyens consacrés à la défense, dans un vote symbolique à l'instigation du gouvernement de Sébastien Lecornu, qui espère trouver un chemin de passage au Parlement pour le budget de l'Etat 2026.

Les députés ont approuvé le principe de la hausse prévue de 6,7 milliards d'euros des crédits des armées en 2026, à 411 voix contre 88 (22 abstentions). Le camp gouvernemental, l'alliance RN-UDR, le PS et les indépendants de Liot ont voté pour. Les groupes LFI et communiste ont voté contre et les écologistes se sont majoritairement abstenus, certains groupes reprochant au gouvernement de vouloir "instrumentaliser" ce débat pour tenter de faire aboutir le budget de l'Etat.

«Je ne vois pas le chemin» sur le budget de l'Etat, affirme le député socialiste Boris Vallaud

"Je ne vois pas le chemin" sur le budget de l’État, a affirmé mercredi le patron des députés PS Boris Vallaud, au lendemain de l'adoption en nouvelle lecture de l'autre budget, celui de la Sécurité sociale, avec le soutien des socialistes.

Sur le budget de la Sécurité sociale, "nous avons largement fait reculer le gouvernement, et changé la physionomie de ce budget (...) Le budget de l'Etat il est aussi l'addition ou la soustraction de huit ans de choix qui n'ont pas été les nôtres", a affirmé M. Vallaud, à propos du texte en cours d'examen au Sénat.

"Je regarde ce que fait ou plutôt défait le Sénat, la droite républicaine du Sénat, et je vous le dis avec netteté (...) je ne vois pas le chemin", a affirmé le président des députés socialistes, invité de l'Association des journalistes parlementaires (AJP).

Le gouvernement juge encore possible de faire adopter le budget de l'Etat, actuellement en discussion au Sénat, avant le 31 décembre.

Marine Le Pen accuse Lecornu d'«instrumentaliser» la défense pour essayer de faire passer le budget de l'Etat

Marine Le Pen, cheffe de file du RN, a accusé mercredi le Premier ministre Sébastien Lecornu d'«instrumentaliser» la défense et le besoin d'investissement pour les armées, pour essayer d'amener les députés à adopter le budget de l'Etat pour 2026.

Elle répondait au Premier ministre à l'Assemblée sur les besoins de la défense, lors d'un débat parallèle aux discussions budgétaires, et avant un vote symbolique sur cette question. «Ce débat et ce vote sont pour vous l'occasion d'instrumentaliser le budget de la défense pour faire passer votre loi de finances», a-t-elle dénoncé, approuvant le principe d'une hausse des crédits militaires, mais fustigeant un budget de l'Etat «de punition sociale et fiscale».

Sébastien Lecornu demande aux députés d'«approuver» le «principe d'une augmentation du budget de la défense» en 2026

Sébastien Lecornu a demandé aux députés d'«approuver» par leur vote mercredi le «principe d'une augmentation du budget de la défense», dans le cadre d'un débat destiné à favoriser l'adoption du projet de budget de l'État pour 2026.

«Le gouvernement vous demande de débattre et de voter pour approuver ou non le principe, je dis bien le principe, d'une augmentation du budget de la défense pour soutenir une montée en puissance plus rapide de nos forces armées dès 2026», a affirmé le Premier ministre à l'Assemblée nationale.  

Sébastien Lecornu juge «possible» de doter la France d'un budget avant la fin de l'année

Sébastien Lecornu juge «possible» de doter la France d'un budget d'ici au 31 décembre, indique le gouvernement. 

Alerte
Les discussions se poursuivront en janvier

Les discussions se poursuivront en janvier faute d'accord entre Sénat et Assemblée, annonce Maud Bregeon. 

Roland Lescure : «L’État doit renflouer les caisses de la Sécu, il va falloir trouver 4,5 milliards d’euros et faire des efforts»

Le ministre de l’Économie évoque «19,5 milliards d’euros de déficit, avec 4,5 milliards d’euros de soutien de l’État». «L’État doit renflouer les caisses de la Sécu et il va falloir trouver 4,5 milliards d’euros, il va falloir faire des efforts», a-t-il insisté.

«L'improbable est devenu possible», lance le ministre de l'Économie

«Un budget qui ne satisfait personne mais qui au fond rassemble des voix communistes, de la droite républicaine ou encore des Socialistes», a-t-il ajouté au lendemain de l'adoption du budget de la Sécurité sociale pour 2026.

Sur les réseaux
Marine Le Pen compare l'article 12 au 49.3

La présidente du groupe RN à l'Assemblée, Marine Le Pen, a critiqué la posture «des Ecologistes à LR» visant à adopter le PLFSS pour «se maintenir et éviter de retourner devant les électeurs».

Elle a ainsi comparé l'article 12, permettant au président de la République de dissoudre l'Assemblée Nationale, à celui du 49.3 comme nouvelle méthode de dissuasion politique utilisée par le gouvernement pour passer des textes de loi sans majorité.

Déclaration
Olivier Faure salue «une victoire»

Le Premier secrétaire du PS a salué une victoire.

«Cette victoire est celle du Parlement. Et moi je crois au Parlement», a estimé Olivier Faure. 

Gabriel Attal veut «changer notre manière de pratiquer le pouvoir»

L'ancien Premier ministre a expliqué que les députés avaient «fait leur travail» en votant ce texte 

 Gabriel Attal a aussi évoqué une refonte du pouvoir. «Nous devons radicalement changer de modèle et notre manière de pratiquer le pouvoir». 

«C'est un moindre mal» pour Laurent Wauquiez

Le député LR de la Haute-Loire a commenté le vote du budget. 

«Ce texte n’est ni parfait, ni idéal. C’est un moindre mal», a expliqué Laurent Wauquiez. 

PolitiqueBudget

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