Les députés ont massivement approuvé mercredi le principe d'une hausse des moyens consacrés à la défense, dans un vote symbolique à l'instigation du gouvernement de Sébastien Lecornu, qui espère trouver un chemin de passage au Parlement pour le budget de l'Etat 2026.
Les députés ont approuvé le principe de la hausse prévue de 6,7 milliards d'euros des crédits des armées en 2026, à 411 voix contre 88 (22 abstentions). Le camp gouvernemental, l'alliance RN-UDR, le PS et les indépendants de Liot ont voté pour. Les groupes LFI et communiste ont voté contre et les écologistes se sont majoritairement abstenus, certains groupes reprochant au gouvernement de vouloir "instrumentaliser" ce débat pour tenter de faire aboutir le budget de l'Etat.
"Je ne vois pas le chemin" sur le budget de l’État, a affirmé mercredi le patron des députés PS Boris Vallaud, au lendemain de l'adoption en nouvelle lecture de l'autre budget, celui de la Sécurité sociale, avec le soutien des socialistes.
Sur le budget de la Sécurité sociale, "nous avons largement fait reculer le gouvernement, et changé la physionomie de ce budget (...) Le budget de l'Etat il est aussi l'addition ou la soustraction de huit ans de choix qui n'ont pas été les nôtres", a affirmé M. Vallaud, à propos du texte en cours d'examen au Sénat.
"Je regarde ce que fait ou plutôt défait le Sénat, la droite républicaine du Sénat, et je vous le dis avec netteté (...) je ne vois pas le chemin", a affirmé le président des députés socialistes, invité de l'Association des journalistes parlementaires (AJP).
Le gouvernement juge encore possible de faire adopter le budget de l'Etat, actuellement en discussion au Sénat, avant le 31 décembre.
Marine Le Pen, cheffe de file du RN, a accusé mercredi le Premier ministre Sébastien Lecornu d'«instrumentaliser» la défense et le besoin d'investissement pour les armées, pour essayer d'amener les députés à adopter le budget de l'Etat pour 2026.
Elle répondait au Premier ministre à l'Assemblée sur les besoins de la défense, lors d'un débat parallèle aux discussions budgétaires, et avant un vote symbolique sur cette question. «Ce débat et ce vote sont pour vous l'occasion d'instrumentaliser le budget de la défense pour faire passer votre loi de finances», a-t-elle dénoncé, approuvant le principe d'une hausse des crédits militaires, mais fustigeant un budget de l'Etat «de punition sociale et fiscale».
Sébastien Lecornu a demandé aux députés d'«approuver» par leur vote mercredi le «principe d'une augmentation du budget de la défense», dans le cadre d'un débat destiné à favoriser l'adoption du projet de budget de l'État pour 2026.
«Le gouvernement vous demande de débattre et de voter pour approuver ou non le principe, je dis bien le principe, d'une augmentation du budget de la défense pour soutenir une montée en puissance plus rapide de nos forces armées dès 2026», a affirmé le Premier ministre à l'Assemblée nationale.
Sébastien Lecornu juge «possible» de doter la France d'un budget d'ici au 31 décembre, indique le gouvernement.
Les discussions se poursuivront en janvier faute d'accord entre Sénat et Assemblée, annonce Maud Bregeon.
Le ministre de l’Économie évoque «19,5 milliards d’euros de déficit, avec 4,5 milliards d’euros de soutien de l’État». «L’État doit renflouer les caisses de la Sécu et il va falloir trouver 4,5 milliards d’euros, il va falloir faire des efforts», a-t-il insisté.
«Un budget qui ne satisfait personne mais qui au fond rassemble des voix communistes, de la droite républicaine ou encore des Socialistes», a-t-il ajouté au lendemain de l'adoption du budget de la Sécurité sociale pour 2026.
Budget de la Sécu voté : "L'improbable est devenu possible"@RolandLescure, ministre de l'Économie, invité de @ThomasSotto dans #RTLMatinpic.twitter.com/IcAzPrDoAV
— RTL France (@RTLFrance) December 10, 2025
La présidente du groupe RN à l'Assemblée, Marine Le Pen, a critiqué la posture «des Ecologistes à LR» visant à adopter le PLFSS pour «se maintenir et éviter de retourner devant les électeurs».
Ce n’est plus l’article 49.3 de notre Constitution qui permet à un gouvernement sans majorité d’adopter un texte budgétaire, c’est désormais l’article 12, celui qui permet au président de la République de prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.
Des Écologistes à LR,…
— Marine Le Pen (@MLP_officiel) December 9, 2025
Elle a ainsi comparé l'article 12, permettant au président de la République de dissoudre l'Assemblée Nationale, à celui du 49.3 comme nouvelle méthode de dissuasion politique utilisée par le gouvernement pour passer des textes de loi sans majorité.
Le Premier secrétaire du PS a salué une victoire.
Cette victoire est celle du Parlement. Et moi je crois au Parlement.
Je veux pouvoir me regarder dans un miroir en me disant que j’ai été utile à mon pays et à celles et ceux que je veux protéger. C’est pour ça que je me lève chaque matin. C’est pour ça que je me bats.
Peu… pic.twitter.com/jR2dj2P4Mm
— Olivier Faure (@faureolivier) December 9, 2025
«Cette victoire est celle du Parlement. Et moi je crois au Parlement», a estimé Olivier Faure.
L'ancien Premier ministre a expliqué que les députés avaient «fait leur travail» en votant ce texte
Ce soir, l'Assemblée nationale a pu faire (juste et enfin) son travail.
Qu'on en soit à considérer qu'il s'agit d'un exploit que le Parlement puisse adopter un budget en dit long sur la crise profonde dans notre pays et dans nos institutions.
Nous devons radicalement changer de… pic.twitter.com/x0AeKsUhdh
— Gabriel Attal (@GabrielAttal) December 9, 2025
Gabriel Attal a aussi évoqué une refonte du pouvoir. «Nous devons radicalement changer de modèle et notre manière de pratiquer le pouvoir».
Le député LR de la Haute-Loire a commenté le vote du budget.
L’Assemblée nationale vient d’adopter le budget de la sécurité sociale. Nous nous sommes battus tout au long des débats pour l’améliorer : suppression de hausses d’impôts, retour de la défiscalisation intégrale des heures supplémentaires, revalorisation des retraites… Ce texte…
— Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) December 9, 2025
«Ce texte n’est ni parfait, ni idéal. C’est un moindre mal», a expliqué Laurent Wauquiez.