Crues : voici le seul département placé en vigilance jaune ce jeudi

Météo-France a maintenu un département en vigilance jaune pour des risques de crues au cours de la journée du jeudi 11 décembre.

Un niveau des eaux élevé. Si les températures sont plus clémentes en France cette semaine, des intempéries pourraient toutefois entraîner quelques crues localement. Météo-France a ainsi maintenu un département en vigilance jaune ce jeudi 11 décembre.

Le département concerné est le Rhône.

Météo-France

Le niveau de la Saône toujours en hausse

«A la suite des précipitations de ces derniers jours, les niveaux de la Saône à Lyon sont en hausse, engendrant des débordements localisés depuis hier soir. Ce mercredi, une perturbation progresse sur le pays, engendrant un temps pluvieux sur une diagonale sud-ouest/nord-est. Ces précipitations pourront ralentir les décrues en cours», annonce Météo-France.

«Sur la Saône à Lyon, les niveaux resteront orientés à la hausse jusqu'à demain matin, jeudi. Demain, le temps sera globalement sec sur le pays. La tendance générale de l'ensemble des cours d'eau surveillés sera donc à la décrue», précisent les prévisionnistes dans leur dernier bulletin.