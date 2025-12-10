Lors de l'une de ses prises de parole, Delphine Ernotte a jugé que «CNEWS et France TV ne font pas le même métier. A CNEWS, c’est “venez avec vos convictions, vous vous ferez une opinion”. Nous, nous considérons que l’information n’est pas une opinion», a-t-elle statué, en faisant référence au slogan de la chaîne info publique, France Info.
«Quand je parle de chaîne d'opinion, que je sois claire, ça n'est pas du tout un jugement moral, c'est un autre modèle éditorial et ça n'est pas le nôtre», a-t-elle assuré. «Nommer un modèle éditorial, ça n'est pas le juger, définir ce n'est pas condamner», a-t-elle argumenté.
Interrogée sur d'éventuelles pressions qu'elle aurait pu subir à la tête de France Télévisions, Delphine Ernotte a estimé que «nous pouvions être fiers d'être français». «Je vous le dis sous serment, après avoir connu deux présidents de la République et beaucoup de gouvernements, [...], je peux dire que je n'ai jamais subi de pression politique», a-t-elle expliqué.
«Il est arrivé parfois à un ministre ou à un homme d'affaires de m'appeler pour se plaindre d'un reportage du 20H, d'un "Complément d'enquête" ou d'un "Cash investigation", mais moi qui préside les télévisions publiques européennes et qui vois ce qu'est la pression exercée sur l'audiovisuel public par un gouvernement, on a de la chance de vivre en France», a-t-elle conclu.
La présidente de France Télévisions a expliqué devant la commission d'enquête parlementaire que les frais de réception pendant la période du Covid, évalués à 1,5 million d'euros, avaient été des frais de restauration, notamment de paniers repas pour les techniciens.
«44% des dépenses ont été pour les équipes de tournages, et seulement 11.000 euros ont bénéficié à la direction», a-t-elle précisé.
La députée Hanane Mansouri a vivement remis en cause la neutralité de France TV, l’accusant de critiquer régulièrement CNEWS et de sortir de son rôle de service public.
Elle pointe un déséquilibre politique à l’antenne, avec selon elle 4% d’invités de droite contre 24% de gauche, alors que «la majorité des Français se situent à droite».
L'élue UDR s’interroge donc sur l’absence de contenus davantage orientés à droite et cite plusieurs titres qu’elle juge militants ou caricaturaux.
Le rapporteur Charles Alloncle a critiqué France TV Slash pour une ligne jugée militante et un manque de pluralisme, citant notamment l’affaire Adama Traoré. Il s’est aussi étonné que Delphine Ernotte ne saisisse jamais son comité d’éthique, alors même que l’ARCOM a émis des avertissements.
Delphine Ernotte a reconnu plusieurs «problèmes d’antenne», dont l’erreur sur un bandeau de France Info, assurant que des sanctions ont été prises. Elle admet des fautes ponctuelles mais défend la rigueur et l’impartialité globales de France TV.
Lors de son audition parlementaire, Delphine Ernotte a encore répondu aux critiques sur l’efficacité de France Télévisions au regard de ses moyens publics.
Le rapporteur Charles Alloncle a souligné que malgré plus de 2,5 milliards d’euros de financement et des effectifs importants, le groupe public affiche une part d’audience bien inférieure à celle d'autres groupes publics, notamment allemand.
Delphine Ernotte a rétorqué que le service public français reste dans la moyenne européenne en termes de coût, soit 51 euros par an et par habitant, contre une moyenne de 50 euros. Elle insiste donc sur le fait que France TV n’est ni sous-performant ni surfinancé, mais «en milieu de tableau» par rapport aux autres pays européens.
Delphine Ernotte affirme que France Télévisions réussit à toucher les jeunes dans un paysage numérique très concurrentiel.
Elle rappelle que si un Français regarde en moyenne 65% de télévision linéaire et 35% de contenus sur les plates-formes, cette proportion s’inverse chez les jeunes, désormais fortement attirés par YouTube et les géants du numérique : «On ne peut plus se limiter à la télévision traditionnelle.»
Elle indique qu’en novembre, sur YouTube, France TV a atteint plus de 40 millions de personnes par mois, avec une couverture quotidienne de 4,8 millions et une moyenne d’âge de 48 ans. Chez les 15-24 ans, la couverture grimpe à 97,5%, preuve que la plate-forme et les réseaux sociaux permettent efficacement de capter ces publics.
Charles Alloncle, député UDR et rapporteur de la Commission d'enquête, n'a pas mâché ses mots pour interroger Delphine Ernotte sur la situation économique fragile du groupe audiovisuel public.
«Est-ce que vous pensez que n'importe quel dirigeant d'une entreprise privée aurait été renouvelé pour un 3e mandat avec un tel bilan financier ?» ; «Pourquoi avoir caché la situation catastrophique de la société dans vos communiqué de presse ?».
En réponse, Delphine Ernotte a indiqué qu'il ne faut pas seulement regarder les communiqués de presse mais également les autres communiqués.
Sur les finances du groupe, entre 2017 et 2024, France Télévisions a cumulé 81 millions d’euros de déficit net et le budget 2025 anticipe une perte d’exploitation d’environ 50 millions d’euros.
Poursuivant ses propos, s'exprimant sur les récentes critiques émises à l'endroit du groupe public audiovisuel, Delphine Ernotte a déclaré que «France Télévisions doit s'adresser à tous».
«Parmi les saisines, aucune n'a donné lieu à une sanction dans les vingt dernières années», a-t-elle fait valoir.
«Les polémiques de ces dernières semaines ont pu alimenter un débat légitime», a-t-elle toutefois admis devant les députés de la commission d’enquête, discernant certains «dysfonctionnements»
«A la suite des dysfonctionnements et les polémiques, j'ai chargé (ses collaborateurs) de nous faire des propositions pour renforcer l'impartialité et un audit de l'information nationale... Cela a conduit un nombre de décisions que j'ai prise et qui rentreront en application», a-t-elle souligné.
Dans ses propos liminaires, Delphine Ernotte a commencé par défendre son action à la tête de France Télévisions.
«Nous sommes l'offre dont ils les Français pourraient le moins se passer si elle venait à disparaître», a-t-elle notamment assuré.
Très critiquée pour sa gestion de l'audiovisuel public - un récent rapport de la Cour des comptes a notamment révélé que l'entreprise se trouve dans une «situation financière critique» -, Delphine Ernotte s'est défendue en indiquant que «France Télévisions coûte aux Français 500 millions d'euros de moins qu'à (son) arrivée».
«L'entreprise a connu trois coupes budgétaires successives», a-t-elle aussi argué.
L'audition de Delphine Ernotte a commencé vers 15h40.
S'exprimant en préambule, avant de laisser la parole à la présidente de France Télévisions, Jérémie Patrier-Leitus, président (Horizons) de la commission d’enquête, a rappelé les principes de l'audition.
«Nous ne sommes pas ici dans un tribunal. Nous ne sommes pas des juges», a-t-il dit. «Cette commission n’est pas l’acte 3 d’une pièce de théâtre», a-t-il aussi lancé à Charles Alloncle (UDR), rapporteur de la commission d’enquête, lui demandant de bien le «répéter» aux membres de son groupe parlementaire.
«Nous avons la responsabilité de ne pas alimenter la défiance croissante à l’égard des responsables politiques comme des médias», a encore insisté Jérémie Patrier-Leitus.
Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, est attendue devant la commission d'enquête parlementaire à partir de 15h30.