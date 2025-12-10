Lors de l'une de ses prises de parole, Delphine Ernotte a jugé que «CNEWS et France TV ne font pas le même métier. A CNEWS, c’est “venez avec vos convictions, vous vous ferez une opinion”. Nous, nous considérons que l’information n’est pas une opinion», a-t-elle statué, en faisant référence au slogan de la chaîne info publique, France Info.

«Quand je parle de chaîne d'opinion, que je sois claire, ça n'est pas du tout un jugement moral, c'est un autre modèle éditorial et ça n'est pas le nôtre», a-t-elle assuré. «Nommer un modèle éditorial, ça n'est pas le juger, définir ce n'est pas condamner», a-t-elle argumenté.