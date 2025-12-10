Elections de mi-mandat aux États-Unis : qu'est ce que «gerrymandering», cette arme électorale brandie par Donald Trump ?

La Cour suprême des États-Unis a donné son feu vert, jeudi 4 décembre, au redécoupage de la carte électorale du Texas par la majorité républicaine. Un succès pour Donald Trump glané grâce au «gerrymandering», une pratique électorale controversée qui pourrait bouleverser les élections de mi-mandat.

Un trait de crayon peut parfois valoir plus que des milliers de bulletins. La Cour suprême américaine a validé jeudi la nouvelle carte électorale du Texas, qui pourrait permettre au Parti républicain de glaner cinq sièges supplémentaires au Congrès lors des élections de mi-mandat en 2026 et de conserver la courte majorité qu’il possède. Une première manche remportée par Donald Trump.

Derrière cette manœuvre politicienne, un mot quelque peu abscons : le «gerrymandering». Cette pratique consiste à redessiner les frontières des circonscriptions électorales pour gagner davantage de sièges à la Chambre des représentants. Ce redécoupage partisan des cartes électorales est un vieux serpent de mer de la politique américaine.

En clair, après chaque recensement décennal, les circonscriptions peuvent être redessinées pour coller au plus près de la réalité démographique, mais surtout pour avantager le parti au pouvoir. C'est ainsi qu'en 1811, la première bataille des cartes est lancée lorsque le gouverneur du Massachusetts, un certain Elbridge Gerry, lui-même signataire de la déclaration d'indépendance américaine, approuva un nouveau redécoupage de sa circonscription dont l’un des districts était tellement trafiqué qu'il avait la forme d’une salamandre. Le nom «gerrymandering» est donc né de l'association de Gerry et du mot salamandre en anglais.

Une arme brandie aussi par les démocrates

Deux siècles plus tard, démocrates et républicains rivalisent de créativité pour maximiser leurs chances d'obtenir une majorité d'élus.

Concrètement, dans un État qui comprend trois districts majoritairement démocrates et deux majoritairement républicains, ces derniers, s'ils sont au pouvoir, vont alors casser les trois districts démocrates pour reconstituer trois districts avec le plus d'électeurs de leur bord.

Ils deviennent alors dominants dans la circonscription et peuvent faire élire le plus grand nombre de membres à la Chambre des représentants.

Et plusieurs gouverneurs ont déjà promis d'user de cette arme électorale. C'est le cas dans l'Illinois, ancien fief de Barack Obama, où le JB Pritzker, médiatique opposant à Donald Trump, a expliqué qu'il «répondrait au feu par le feu». Le gouverneur de Californie, a lui, promis que si la nouvelle carte du Texas était adoptée, il en ferait de même pour son État.

Considérée comme légale, cette technique échappe aux tribunaux fédéraux qui se sont en grande partie retirés du débat. En 2019, la Cour suprême a jugé que le «gerrymandering» partisan relevait d’une question politique hors de sa compétence.