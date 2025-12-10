«Fausse étiquette Chronopost» : attention à cette nouvelle arnaque qui peut vider votre compte en banque

L'arnaque à la «fausse étiquette Chronopost» fait de plus en plus de victimes en France ces dernières semaines. Elle permet aux escrocs de vider votre compte en banque.

Prudence à l'approche des fêtes. En cette période de fin d'année, les livraisons de commandes à travers toute la France se multiplient. Une aubaine pour les escrocs qui en profitent pour tenter de mettre en place leur arnaque à la «fausse étiquette Chronopost».

Concrètement, le procédé ciblent des personnes en attente d'un colis. Ils reçoivent alors un message semblant provenir de Chronopost du type : «Votre livraison est bloquée pour une étiquette non-conforme ou des frais de douane imprévus». Pour débloquer la situation, le SMS stipule que vous devez vous acquitter d'une somme dérisoire, généralement entre 0,99 euro et 2,99 euros, afin de recevoir votre colis. Mais attention, c'est une arnaque.

Derrière cette manœuvre, les malfaiteurs cherchent à récupérer vos informations bancaires afin de pouvoir vider votre compte. En effet, un lien vers un site ressemblant comme deux gouttes d'eau à celui de Chronopost vous est proposé et le tour est joué. Une arnaque qui n'est pas nouvelle mais qui revient en force en 2025, selon Planet.fr. Pour ne pas tomber dans le piège, certains détails peuvent vous aider.

être attentif aux petits détails

Pour faire face à ce type d'arnaque, plusieurs détails peuvent vous permettre d'identifier un SMS provenant de Chronopost : «Le numéro de colis ou le nom de l'expéditeur (à défaut celui de Chronopost) est indiqué dans le SMS. Les avisages Chronopost ne contiennent pas de numéro de téléphone demandant de rappeler le numéro indiqué».

Le spécialiste de la livraison de colis précise que «les messages de Chronopost sont envoyés sous le nom "Chronopost", sans numéro associé. Par défaut, Chronopost ne vous demande pas de carte d’identité ni de frais de livraison pour des livraisons en France», précise Chronopost.

Aussi, il est important de savoir que les communications officielles de Chronopost proviennent d'un numéro court spécifique, le 38004, et non d'un numéro de téléphone mobile classique en 06 ou 07.

Enfin, regardez attentivement l'adresse du site web (URL) présente dans le lien. Les arnaqueurs utilisent des adresses très ressemblantes, mais jamais l'officielle : «Dans le cadre des importations / exportations, des frais de douanes ou une facture commerciale peuvent être demandés. Cela sera toujours vers le site www.chronopost.fr/…».