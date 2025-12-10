Jura : après 70 ans de mariage, ils décèdent à quelques heures d'intervalle

À Tavaux dans le Jura, Louis et Jacqueline, un couple marié depuis 70 ans, sont décédés à quelques heures d'intervalle, le 1er décembre dernier.

Même la mort ne les aura pas séparés. Mariés depuis 70 ans, Louis et Jacqueline Jacquet sont tous les deux décédés le 1er décembre dernier, à quelques heures d'intervalle. Louis, âgé de 94 ans a été retrouvé sans vie à son domicile, à Tavaux (Jura).

Dès que les enfants ont été mis au courant de la disparition de leur père, ils ont directement demandé à ce que leur mère soit hospitalisée. Quelques heures plus tard, à 18h, c'était au tour de Jacqueline de rendre son dernier souffle dans la chambre d'hôpital dans laquelle elle avait été admise, à Dole (Jura), rapporte Le Progrès.

trois enfants et une entreprise de menuiserie

Louis Jacquet, avait épousé le 10 novembre 1956, Jacqueline, née Simonel. De cette union, sont nés trois enfants. Après avoir travaillé quelques années chez Solvay, Louis Jacquet avait décidé de se mettre à son compte, comme menuisier. Son entreprise a ensuite été léguée à l'un de ses enfants en 1994. Quant à Jacqueline, elle travaillait dans un pressing, également à Tavaux.

Un hommage leur a été rendu le vendredi 5 décembre, à 10h au funérarium d’Asnans-Beauvoisin. L’inhumation a eu lieu vers 11h30, au cimetière de Tavaux.

Des histoires similaires ont déjà eu lieu. Il y a quelques années, Henry et Jeanette De Lange sont tous deux décédés le 31 juillet 2016, à seulement 20 minutes d'intervalle, dans leur chambre d'une maison de retraite du Dakota du Sud (Etats-Unis). Les De Langes étaient mariés depuis 63 ans.