«La France trop youpine» : les propos antisémites d'un maire PS soulèvent un tollé, son parti l'exclut

Le maire socialiste d’Auginac (Dordogne) Bernard Bazinet a été exclu de son parti pour une sortie jugée antisémite à la suite de l’annonce de la participation d’Israël à l’édition 2026 de l’Eurovision.

Une sortie qui a suscité une vive indignation. Ce mardi, le maire socialiste d’Auginac (Dordogne), Bernard Bazinet, a été exclu de son parti après avoir tenu des propos antisémites. La semaine dernière, sur Facebook, l’élu d’une commune de 800 habitants avait qualifié la France de «trop youpine pour boycotter l’Eurovision».

Un commentaire, supprimé depuis, qui faisait référence à la participation d’Israël au concours européen. Une dite participation qui avait provoqué le retrait de certains pays, comme l’Espagne et l’Irlande. A la suite de cette publication, Bernard Bazinet a été «immédiatement» exclu du Parti socialiste. «L’antisémitisme est un mal odieux. Aucune tolérance, aucune explication n’est entendable», a écrit la formation politique dans un communiqué.

«Un commentaire qui a dépassé ma pensée»

L’élu a justifié cette publication, indiquant à l’AFP que ses «propos exacerbés visaient plutôt l'absence de réaction forte vis-à-vis de la politique de Benjamin Netanyahu». «C'est un commentaire qui a dépassé complètement ma pensée. J'étais hors de moi par rapport à ce que je pouvais lire dans des reportages sur la Palestine. Quand j'ai vu que la France avait accepté la participation d'Israël, ça m'a amené à réagir de façon conne», a expliqué le maire.

Le parquet de Périgueux a ouvert une enquête du chef d’injure publique raciste à l’encontre de Bernard Bazinet. Un délit passible d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.