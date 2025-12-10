Municipales 2026 à Paris : Emmanuel Grégoire favorable à une vente du Parc des Princes au PSG

Dans un entretien à l'Equipe ce mardi soir, le candidat du Parti socialiste à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, s’est déclaré favorable à la vente du Parc des Princes au Paris Saint-Germain.

C’est un sujet qui animera la campagne des municipales de 2026 à Paris. Alors qu’Anne Hidalgo, l’actuelle maire de la capitale, s’est toujours opposée à la vente du Parc des Princes, son ancien premier adjoint, Emmanuel Grégoire, candidat à la mairie de Paris, a expliqué être favorable à la vente du stade au Paris Saint-Germain (PSG), dans un entretien diffusé ce mardi 9 décembre par L'Équipe.

«Je souhaite dire aux Parisiennes et Parisiens qui souhaitent que le PSG reste au Parc des Princes, que c'est possible», a déclaré le candidat qui espère concrétiser ce projet dès 2026.

Ce dernier affirmant vouloir «sortir des postures pour trouver une issue» souhaite soumettre «deux options» au Conseil de Paris : un bail de longue durée ou une cession pure et simple de l'enceinte.

Une annonce qui pourrait bien décanter la situation. Car face au refus persistant de la mairie, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, qui souhaitait racheter le stade pour l’agrandir de 48.000 à 60.000 places, avait annoncé en février 2024 vouloir quitter la capitale. Dix sites franciliens avaient alors manifesté leur intérêt pour accueillir le club.

Un projet XXL qui suscite l’opposition des écologistes

Mais pour Emmanuel Grégoire, l’enjeu dépasse largement la seule enceinte sportive. Son projet de «Nouveau Parc des Princes» inclurait la couverture d’une partie du périphérique pour créer un jardin et aménager une nouvelle zone commerciale à la Porte de Saint-Cloud, dans l’idée d’augmenter les revenus du club.

Ce programme immobilier permettrait au PSG de développer des activités économiques, tout en finançant la rénovation d'équipements sportifs de proximité, comme des gymnases souterrains.

Fermement opposés à la vente, les alliés écologistes accueillent mal l’annonce du socialiste, alors qu'un accord de premier tour pour les élections municipales est présenté comme imminent.

«Je suis effaré par la sortie d'Emmanuel Grégoire, en pleine négociation d'alliance de premier tour. Le PSG demandait juste de pouvoir racheter le Parc et Emmanuel Grégoire lui offre en prime un recouvrement du périphérique et un centre commercial géant pour faire un "PSG land"», a déclaré à l'AFP l'élu écologiste du 18e arrondissement Émile Meunier.

Cette éventuelle cession serait toutefois encadrée par des clauses strictes, comme l’interdiction de renommer et l'obligation pour le site de rester un stade de football, et cela même en cas de faillite du club ou de revente par l’actionnaire. Par ailleurs, la Ville de Paris conserverait un «droit prioritaire de rachat» et exigerait une protection patrimoniale du bâti.