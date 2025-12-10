Poupées sexuelles vendues sur internet : une vingtaine de personnes interpellées en France ce mercredi

Une vingtaine de personnes ont été interpellées en France pour avoir acheté des poupées sexuelles d’apparence enfantine, a-t-on appris ce mercredi auprès d’une source proche de l’enquête.

Une vaste opération policière. Soupçonnées d'avoir acheté en ligne des poupées sexuelles à caractère pédopornographique, une vingtaine de personnes ont été interpellées ce mercredi sur l'ensemble du territoire, a indiqué une source proche de l'enquête.

Ces arrestations ont été réalisées dans le cadre d'enquêtes sur la vente de produits illégaux par des plates-formes de vente en ligne dont Shein et AliExpress. Selon les premiers éléments, les suspects sont des hommes et cinq d'entre eux sont connus pour des faits de pédocriminalité.

L'un de ces hommes, âgé de 44 ans, père de famille, aurait été interpellé à Gilette (Alpes-Maritimes). Trois poupées aux allures enfantines dont au moins une achetée sur AliExpress ont été retrouvées à son domicile. Des gardes à vue sont toujours en cours à Toulouse, Verdun et Rouen.

Plusieurs précédents

Un homme de 46 ans avait été mis en examen et placé en détention le mois dernier dans l’Isère pour la détention d’images d’un mineur présentant un caractère pornographique, après avoir avoué posséder deux poupées sexuelles d’apparence enfantine achetées sur le site Shein.

Un autre homme, interpellé début novembre dans les Bouches-du-Rhône, doit être jugé le 2 janvier 2026 devant le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence pour avoir également acheté l'une de ces poupées sur internet. L’intéressé risque jusqu’à cinq ans de prison et 75.000 euros d’amende.

Sept plates-formes signalées à la justice

Début novembre, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) avait signalé à la justice la commercialisation de poupées sexuelles à caractère pédopornographique par trois plates-formes : Shein, AliExpress et Joom.

Au total, six plates-formes ont ensuite été épinglées devant la justice pour la vente de produits illicites dont des armes de catégorie 1, ou encore ces fameuses poupées à caractère pédopornographique. Il s’agit de Shein, AliExpress, Joom, eBay, Temu, et Wish.

Même le géant Amazon - comme Wish et Temu - a été signalé pour «non-respect de ses obligations de filtrage des mineurs aux images à caractère pornographique». A Melun enfin, une autre enquête a été ouverte contre la société ObeyMe Dolls pour la vente de poupées enfantines.

Le parquet de Paris a annoncé avoir confié plusieurs de ces enquêtes à l'Office des mineurs (Ofmin). La justice française se prononcera le 19 décembre sur la demande de l'Etat d'une suspension de trois mois de Shein pour vente de produits illégaux.